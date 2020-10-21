Постановление правительства Брянской области от 20 октября 2020 года № 475-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Брянской области от 19 октября 2020 года № 13649 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 года № 370-п, от 20 августа 2020 № 384-п, от 28 августа 2020 года № 413-п, от 19 октября 2020 года № 472-п) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.3 следующего содержания:

"2.3. Запретить на период действия режима повышенной готовности функционирование после 23.00 организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Брянской области, в следующих отраслях, входящих в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 2 90);

деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 2 59.14);

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 2 56).".

1.2. Пункт 4 изложить в редакции:

"4. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Брянской области:

4.1. Обеспечить контроль температуры тела работников с обязательным отстранением от нахождения на рабочих местах лиц с повышенной температурой.

4.2. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации.

4.3. При получении запроса управления Роспотребнадзора по Брянской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

4.4. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую корона-вирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

4.5. Направлять работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) исключительно в случаях, являющихся критически важными для обеспечения функционирования организации, воздержаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях.

4.6. Ограничить проведение совещаний, рабочих встреч, заседаний и иных подобных мероприятий, за исключением их проведения с использованием систем видео-конференц-связи при наличии технической возможности.

4.7. Обеспечить перевод максимально возможной численности работников на дистанционный (удаленный) режим работы, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации, с учетом необходимости обеспечения ее непрерывной деятельности.

4.8. Не проводить массовые мероприятия развлекательного характера в закрытых помещениях на территории организации с участием работников и иных лиц.".

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







