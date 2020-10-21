Дума поддерживает перенос компенсации советских вкладов еще на год

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который переносит еще на один год - до 1 января 2024 года - полную компенсацию дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.

Данный документ приостанавливает начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора".

Напомним, что в 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление сбережений граждан. Их должны были переводить в целевые долговые обязательства РФ. Федеральные законы, предусматривающие перевод вкладов и порядок их обслуживания, не приняты.

"При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимый на их погашение, в 2021 году - 48,14 трлн. рублей, в 2022 году - 50,10 трлн. рублей, в 2023 году - 52,10 трлн. рублей", - говорится в пояснительной записке.

Также из-за отсутствия источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля действие закона приостанавливалось с 2003 года.