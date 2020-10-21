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Рубрика: В мире

Граждане Австралии не верят фейкам

Журнал Australian Alert Service, выпускаемый Партией граждан Австралии (The Australian Citizens Party), опубликовал серию докладов под общим названием "Китайская тематика" ("The China Narrative"), сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В цикле статей рассказывается, что в последние годы Австралийская служба безопасности и разведки (The Australian Security Intelligence Organisation, ASIO), используя различные способы и надуманные предлоги и темы, активно формировала антикитайское общественное мнение, подорвав двусторонние отношения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Представлено множество фактов, изобличены масштабные ошибочные действия Австралийской службы безопасности и разведки, направленные на очернение и дискредитацию действий Китая и на нарушение отношений между КНР и Австралией. Отмечается, что ASIO с помощью ряда экспертов, корреспондентов и представителей "мозговых центров" и политиков формировала ошибочное общественное мнение. Группа ангажированных лиц цитировала друг у друга неподтвержденную информацию с целью выставления КНР в невыгодном и даже агрессивном для Австралии и мира свете. В частности, они заявляли об угрозе, которую Китай, якобы представляет национальной безопасности Австралии, чтобы скрыть факт о том, что дипломатия и внешняя политика, проводимая правительством в отношении Китая, на самом деле, находятся под полным управлением и в фокусе "Пяти глаз", а именно системы разведывательных структур пяти стран - США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. В докладах отмечен ряд инцидентов, сфабрикованных Австралийской службой безопасности и разведки и ассоциированных с ней антикитайских деятелей с целью атак на Китай. В докладах также приведён ряд фактов, иллюстрирующих, как именно ASIO и её агентурная сеть распространяют негативную и деструктивную антикитайскую идеологию.

Эксперт Гуандунского института международных стратегий Чжоу Фанъинь в ходе интервью журналистам издания Global Times 29 сентября заявил, что Австралийская служба безопасности и разведки и действующие под её крылом антикитайские активисты крайне негативно влияют на китайско-австралийские отношения.

В случае отсутствия обоснований и фактов, они явно фальсифицировали факты, которые, якобы, поступают из конфиденциальных источников. В то же время они помогали США разыгрывать на общемировой арене драму. "У этих антикитайских деятелей явные предрассудки по отношению к КНР. Они пытаются навязывать другим свои личные взгляды в то время, как получают от антикитайских структур спонсорскую материальную и прочую поддержку, бросая в адрес Китая необоснованные обвинения", - добавил Чжоу Фанъинь.

Глава Исследовательского центра по делам Австралии Восточно-китайского педагогического университета Чэнь Хун 29 сентября в интервью Global Times заявил, что разведывательные органы Австралии всегда играли для США роль разменной шахматной фигуры на геополитической доске - в частности в сдерживании и оказании давления на китайскую стратегию мирного развития. "Близорукость и скованность Австралийской службы безопасности и разведки, вызванная в том числе личными озабоченностями и интересами, подорвали долгосрочные отношения сотрудничества между нашими двумя государствами", - резюмировал эксперт.

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