Представлено множество фактов, изобличены масштабные ошибочные действия Австралийской службы безопасности и разведки, направленные на очернение и дискредитацию действий Китая и на нарушение отношений между КНР и Австралией. Отмечается, что ASIO с помощью ряда экспертов, корреспондентов и представителей "мозговых центров" и политиков формировала ошибочное общественное мнение. Группа ангажированных лиц цитировала друг у друга неподтвержденную информацию с целью выставления КНР в невыгодном и даже агрессивном для Австралии и мира свете. В частности, они заявляли об угрозе, которую Китай, якобы представляет национальной безопасности Австралии, чтобы скрыть факт о том, что дипломатия и внешняя политика, проводимая правительством в отношении Китая, на самом деле, находятся под полным управлением и в фокусе "Пяти глаз", а именно системы разведывательных структур пяти стран - США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. В докладах отмечен ряд инцидентов, сфабрикованных Австралийской службой безопасности и разведки и ассоциированных с ней антикитайских деятелей с целью атак на Китай. В докладах также приведён ряд фактов, иллюстрирующих, как именно ASIO и её агентурная сеть распространяют негативную и деструктивную антикитайскую идеологию.

Эксперт Гуандунского института международных стратегий Чжоу Фанъинь в ходе интервью журналистам издания Global Times 29 сентября заявил, что Австралийская служба безопасности и разведки и действующие под её крылом антикитайские активисты крайне негативно влияют на китайско-австралийские отношения.

В случае отсутствия обоснований и фактов, они явно фальсифицировали факты, которые, якобы, поступают из конфиденциальных источников. В то же время они помогали США разыгрывать на общемировой арене драму. "У этих антикитайских деятелей явные предрассудки по отношению к КНР. Они пытаются навязывать другим свои личные взгляды в то время, как получают от антикитайских структур спонсорскую материальную и прочую поддержку, бросая в адрес Китая необоснованные обвинения", - добавил Чжоу Фанъинь.

Глава Исследовательского центра по делам Австралии Восточно-китайского педагогического университета Чэнь Хун 29 сентября в интервью Global Times заявил, что разведывательные органы Австралии всегда играли для США роль разменной шахматной фигуры на геополитической доске - в частности в сдерживании и оказании давления на китайскую стратегию мирного развития. "Близорукость и скованность Австралийской службы безопасности и разведки, вызванная в том числе личными озабоченностями и интересами, подорвали долгосрочные отношения сотрудничества между нашими двумя государствами", - резюмировал эксперт.