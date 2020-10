Граждане Австралии не верят фейкам

Журнал Australian Alert Service, выпускаемый Партией граждан Австралии (The Australian Citizens Party), опубликовал серию докладов под общим названием "Китайская тематика" ("The China Narrative"), сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" . В цикле статей рассказывается, что в последние годы Австралийская служба безопасности и разведки (The Australian Security Intelligence Organisation, ASIO), используя различные способы и надуманные предлоги и темы, активно формировала антикитайское общественное мнение, подорвав двусторонние отношения.