Юрий Кукин "Тридцать лет"

Тридцать лет - это время свершений,

Тридцать лет - это возраст вершины,

Тридцать лет - это время свержений

Тех, что раньше умами вершили.

А потом начинаешь спускаться,

Каждый шаг осторожненько взвеся:

Пятьдесят - это так же, как двадцать,

Ну а семьдесят - так же, как десять.

Тридцать лет - это время улыбок,

А не плач и не смех со слезами,

Тридцать лет - это время ошибок,

За которые нет наказаний.

Тридцать лет - это синие горы,

Вкус находки и ужас потери,

Тридцать лет - это радость и горе,

Тридцать лет - это жизнь на пределе.

Тридцать лет - это песни и мысли,

Тридцать лет - это море и скалы,

Тридцать лет - это поиски смысла.

Тридцать лет - это всё-таки мало!