Юрий Кукин "Тридцать лет"

Тридцать лет - это время свершений,
Тридцать лет - это возраст вершины,
Тридцать лет - это время свержений
Тех, что раньше умами вершили.
А потом начинаешь спускаться,
Каждый шаг осторожненько взвеся:
Пятьдесят - это так же, как двадцать,
Ну а семьдесят - так же, как десять.
Тридцать лет - это время улыбок,
А не плач и не смех со слезами,
Тридцать лет - это время ошибок,
За которые нет наказаний.
Тридцать лет - это синие горы,
Вкус находки и ужас потери,
Тридцать лет - это радость и горе,
Тридцать лет - это жизнь на пределе.
Тридцать лет - это песни и мысли,
Тридцать лет - это море и скалы,
Тридцать лет - это поиски смысла.
Тридцать лет - это всё-таки мало!