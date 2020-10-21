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Юрий Стоянов сыграет старого вампира вместо Михаила Ефремова

Новости
    21.10.2020, 18:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Неприятная ситуация с актером Михаилом Ефремовым, приговоренным к восьми годам колонии общего режима, вновь перетасовала карты создателей российского сериала сервиса START "Вампиры средней полосы". Где осужденный артист был утвержден сыграть пожилого вампира деда Славу.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В результате в силу сложившихся обстоятельств на роль почтенного упыря вернулся актер Юрий Стоянов, который снимался в "пилоте", но в итоге из-за загруженности артиста на других проектах роль эта отошла Ефремову.

Теперь же продюсеры предприятия вынуждены совершить откат к базовым настойкам. О чем Стоянов рассказал в программе "ЖЗЛ". Уточнив: с Ефремовым успели отснять примерно 40% материала, который сейчас придется переработать.

Действие шоу разворачивается в Смоленске, где давно и тихо - "по закону" - гнездятся вампиры, обитая "непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивая людей". Хотя в крови, конечно, нуждаются по-прежнему - из-за анатомических особенностей. А когда в роще под Смоленском находят обескровленных парней, мирная жизнь семьи вурдалаков оказывается под угрозой.

Дед Слава, он же Святослав Вернидубович, является, согласно мифологии сериала, главой смоленской ячейки кровососов.

Жанрово "Вампиры средней полосы" - мистический комедийный детектив. Режиссер - Антон Маслов ("Фитнес", "Отель Элеон").

В остальных ролях - Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарёв, Глеб Калюжный, Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов.

Точная дата премьеры пока не объявлена.

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