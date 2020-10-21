Постановление губернатора Курганской области от 20 октября 2020 года № 94 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях предупреждения распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить проведение на территории Курганской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







