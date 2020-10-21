Постановление губернатора Курганской области от 20 октября 2020 года № 94 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Новости

Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом 15:35
Мать погибшего рэпера Энди Картрайта попросила отдать ей внука 15:33
Путин призвал обеспечить занятость и доходы граждан в пандемию 15:22
Вышел трейлер российского сериала про слепоглухого супергероя 15:15
ФСБ задержала напавших в 1999 году на Дагестан террористов 15:03
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19 14:56
Художественный руководитель МДТ Лев Додин заболел коронавирусом 14:52
В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке 14:45
В Кремле пояснили ситуацию с отправленными в США аппаратами ИВЛ 14:45
Анна Кузнецова: Неорганизованный отдых привел к гибели 885 детей 14:41
Вышел трейлер десктоп-ситкома с Гариком Харламовым "Зона комфорта" 14:41
На Кубани нашли редкую рукопись писателя Даниила Андреева 14:37
Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана 14:28
Сочи с начала года посетили более 4,6 миллиона туристов 14:20
Актриса Ольга Дроздова опровергла сообщения о своей госпитализации 14:16
На МКАД начали ловить "обочечников" 14:10
Режиссер Вадим Дубровицкий госпитализирован в Москве с травмой головы 14:10
В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34 14:07
В Кремле призвали смотреть на официальные данные по "Буревестнику" 14:07
Чубайс отшутился по поводу своего назначения в Арктику 14:00
К декабрю объемы производства вакцины "Спутник-V" составят 5-6 млн доз в месяц 13:58
Серия фильмов "Форсаж" закрывается 13:51
В Коми школьный автобус столкнулся с грузовиком 13:50
В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона 13:45
Инфекционист: Пока рано говорить о сроках выхода на плато по COVID-19 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 октября 2020 г.

Постановление губернатора Курганской области от 20 октября 2020 года № 94 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 20 октября 2020 г.
Опубликован 21 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях предупреждения распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить проведение на территории Курганской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией