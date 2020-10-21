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21 октября 2020 г.

Указ губернатора Магаданской области от 20 октября 2020 года № 176-у "О величине прожиточного минимума в Магаданской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 20 октября 2020 г.
Опубликован 21 октября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Магаданской области от 03 марта 2000 г. № 112-ОЗ "О прожиточном минимуме в Магаданской области" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Магаданской области за III квартал 2020 года в расчете на душу населения - 21102 рублей, для трудоспособного населения - 22319 рублей, пенсионеров - 16717 рублей, детей - 22402 рублей.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

И.о. губернатора Магаданской области Ю.А.Бодяев



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