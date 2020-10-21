Михаил Ефремов выплатил родственникам Сергея Захарова по миллиону

Советский, российский актер и режиссер Михаила Ефремов выплатил по миллиону рублей еще трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП, виновником которого он стал.

Об этом РИА Новости сообщил адвокат Ефремова Роман Филиппов. Поясняя, что, таким образом, "вопрос с выплатой компенсаций закрыт".

В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский уведомляет, что деньги актера потерпевшие еще не получили. И вопрос с гражданскими исками будет закрыт лишь после того, как средства появятся на счете потерпевшей стороны.

Как передает РИА, накануне адвокаты Ефремова принесли в суд 2,4 миллиона рублей и предложили потерпевшим рассчитаться на месте, выдав по восемьсот тысяч рублей каждому, но суд объявил перерыв до 22 октября для урегулирования данного вопроса.

Уточнено: потерпевшая сторона подала гражданские иски, требуя с актера три миллиона рублей, то есть по миллиону каждому из трех родственников погибшего в ДТП Захарова.

Разница же в сумме объясняется тем, что артист еще до приговора "разослал потерпевшим по двести тысяч рублей, но на них согласился только старший сын погибшего". Тогда как остальные родственники мужчины "до приговора отказывались от денег, ограничившись лишь иском в один символический рубль".

Но далее - заявил Добровинский - "позиция семьи изменилась". А деньги они намерены "направить на благотворительность".

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади Москвы вечером 8 июня - Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился артист в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и, выехав на встречную полосу движения, "в лоб" столкнулся с фургоном доставки морепродуктов интернет-магазина, водителем которого был курьер Сергей Захаров.

От полученных при столкновении травм 57-летний мужчина скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, наложив на актера еще ряд санкций.

В настоящее время артист содержится в СИЗО-5, где проявляет себя примерным арестантом.