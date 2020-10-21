Указ губернатора Нижегородской области от 20 октября 2020 года № 180 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 4.2 дополнить словами "; с 26 октября по 8 ноября 2020 г.".

1.2. В подпункте "б" подпункта 4.4 слова "использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и др.)" заменить словами "защищать органы дыхания масками (респираторами, повязками и др.)".

1.3. Пункт 5.3 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) с 00.00 часов до 6.00 часов обслуживание осуществляется исключительно на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций.".

1.4. В подпункте "и" пункта 5.9 слова "нахождение посетителей в масках (респираторах, повязках)" заменить словами "защита посетителями органов дыхания масками (респираторами, повязками и др.)".

1.5. В пункте 5.15:

1) подпункт "д" пункта 5.15 дополнить словами "(респираторах, повязках и др.), защищающих органы дыхания";

2) первый абзац подпункта "е" дополнить словами "(респираторы, повязки и др.)".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит обязательному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







