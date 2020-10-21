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21.10.2020,  
10:58
Текст:  Алексей Иванов

Перспективный американский скоростной вертолет побил собственный рекорд

Американский перспективный вертолет SB-1 Defiant в ходе очередных испытаний разогнался до скорости 232 узла, что составляет почти 430 километров в час. Таким образом предыдущее достижение превышено на 50 километров, сообщается на сайте корпорации Lockheed Martin.

Фото: Михаил Кухтарев/ РИА Новости
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Там подчеркивается, что последние испытания вертолета проходили при использовании мощности двигателя и крутящего момента винта на две трети от максимальных значений. Летчик-испытатель Sikorsky Aircraft (входит в Lockheed Martin) Билл Фелл разогнался до 211 узлов (390 километров), летя по прямой, а скорость в 232 узла была достигнута при снижении.

Как уже писала "РГ", Defiant - это вертолет с двумя соосными винтами особой конструкции (плюс толкающий винт), который создается в рамках программы Future Vertical Lift. В ее рамках будет определено, какие винтокрылые машины заменят ветерана UH-60 Black Hawk. Новый вертолет может взять на борт 12 десантников, его масса - 13,6 тонны.

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