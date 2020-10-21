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Рубрика: Происшествия

Балкон замедленного действия

В Евпатории житель многоэтажки через суд обязал инвалида-колясочника снести пристройку
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 238(8292)
По решению Верховного суда Крыма 34-летний житель Евпатории Дмитрий Павлов и его мать Раиса Павлова обязаны демонтировать пристройку к их двухкомнатной квартире и балкон на кухне, возведенные еще в украинский период. И, казалось бы, не о чем больше писать, если бы не череда заковыристых "но".
Дмитрия Павлова обязали демонтировать пристройку и балкон. Фото: Алексей Вакуленко/РГ Дмитрия Павлова обязали демонтировать пристройку и балкон. Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Дмитрия Павлова обязали демонтировать пристройку и балкон. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Дмитрий, чемпион Европы по пауэрлифтингу, сейчас прикован к инвалидному креслу. В Евпаторию он переехал вместе с родителями из Алушты в начале 2010-х.

Фото: Артем Мельниченко
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- Больше 25 лет я стоял в очереди на приобретение квартиры по программе "Доступное жилье" (треть стоимости оплачивало государство), - рассказывает спортсмен. - Когда очередь подошла, нам предложили на выбор двухкомнатную квартиру в Евпатории, Керчи или Симферополе. Когда увидел, что на кухне нет балкона, хотя у соседей на остальных этажах есть, проконсультировался в алуштинской мэрии насчет права соорудить балкон, чтобы там хранить запас продуктов и сушить белье. Устно меня заверили в законности такого строительства, но только предупредили, чтобы балкон не был шире тех, что над ним.

С той же стороны дома Дмитрий пристроил необходимый ему пандус (его, кстати, сосед также требовал снести вместе с балконом и пристройкой).

В июне 2017 года Межведомственная комиссия по использованию жилищного фонда Евпатории согласовала "переустройство и перепланировку квартиры с возведением пристройки". Обращению в комиссию предшествовало собрание собственников многоквартирного дома, где проживает спортсмен. Более 60 процентов совладельцев дали согласие на реализацию одобренного комиссией проекта. В итоге в положенный срок с соблюдением согласованного режима работ к залу пристроили лоджию площадью 2,3 квадратных метра. Однако, когда Дмитрий обратился в ту же комиссию за получением акта приема работ, ему неожиданно отказали.

Фото: Ярослав Бурыкин
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- В комиссии заявили, что сменился ее состав, который, мол, не выдавал мне согласование на "переустройство и перепланировку квартиры с возведением пристройки", - вспоминает евпаториец. - Затем, сославшись на то, что я произвел, оказывается, реконструкцию, а не переустройство или перепланировку квартиры, в выдаче акта отказали.

Вряд ли первый состав комиссии не понимал, что согласовывает фактическую реконструкцию, почему-то назвав ее "переустройством с возведением пристройки". Тем нелепее на этом фоне выглядит отказ ее второго состава. Как бы то ни было, письменного отказа в выдаче акта с обоснованием такого решения Дмитрий, по его словам, не получил. О реакции комиссии его мать сообщила в прокуратуру Евпатории. Та в ответ направила письмо главе Евпаторийской администрации с просьбой разобраться в ситуации. Тем дело и кончилось. Для комиссии, но не для евпаторийца-колясочника.

К его несчастью, в доме поселился "замечательный сосед" из Москвы. И, пожалуй, прав был булгаковский Воланд, утверждая, что москвичей испортил квартирный вопрос. В противном случае вряд ли состоятельный столичный житель утруждал себя боданием в судах с колясочником, требуя от того демонтировать и согласованную с комиссией администрации пристройку, и кухонный балкончик, и даже жизненно необходимый Дмитрию пандус. Обосновывая свои требования, сосед отметил, что крыша пристройки создает "повышенную угрозу проникновения" в его квартиру посторонних, а на козырьке "постоянно скапливаются мусор и пыль, которые проникают в окна его квартиры". Также, по мнению истца, пристройки занимают часть земельного участка под домом, который находится в пользовании его совладельцев. А те не давали Павлову согласия на увеличение площади дома.

Фото: Из личного архива жителей дома
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Евпаторийский городской суд требования москвича о сносе балкона и пристройки не удовлетворил. Судья сослалась на то, что по завершении строительства дома земельный участок под домом не был сформирован в установленном законом порядке.

"Не поставлен на кадастровый учет с присвоением кадастрового номера и не был передан для целевого назначения обслуживания дома, и, соответственно, он не передавался в пользование жильцам", - пояснила судья, на основании чего исключила нарушение как прав истца, так и остальных жильцов дома в результате возведения Павловым пристроек.

Однако апелляционная коллегия Верховного суда Крыма ключевой довод сочла несостоятельным, поскольку "после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию земельный участок находится в пользовании жильцов данного многоквартирного дома". Также судьи посчитали, что межведомственная комиссия по использованию жилищного фонда Евпатории согласовала Павлову "переустройство и (или) перепланировку жилых помещений", а не фактически проведенную им реконструкцию. Несмотря на то, что в самом согласовании, как уже отмечалось, речь шла о перепланировке с пристройкой.

Тем временем инвалид обратился за помощью к уполномоченному по правам человека при президенте России, считая решения суда несправедливыми и негуманными по отношению к человеку с ограниченными возможностями здоровья.

Официально

Роман Тихончук, глава администрации Евпатории:

- Чтобы узаконить пристройку к дому, целесообразно оформить документы на земельный участок под придомовую территорию, на оформленный земельный участок разработать градостроительный план, оформить разрешительные документы на реконструкцию многоквартирного дома (возведение пристроек к квартирам) и ввести объект реконструкции в эксплуатацию.

Олег Бышук, заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым":

- Есть три пункта соответствия при перепланировке: это решение органа местного самоуправления, акт принятия перепланировки и, если речь идет об общем имуществе, наличие протокола собрания жильцов. Если хотя бы одного документа не будет на каком-либо из этапов перепланировки, она незаконна. Например, собственники квартиры на первом этаже решили сделать отдельный вход через балкон или через окно. Стена - это общее имущество, и для этого необходимо согласие всех собственников, даже если у инициатора соответствующих строительных работ есть проект.

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