Робот-ассистированные операции, которые еще недавно казались чуть ли не фантастикой и были доступны только в крупнейших федеральных медицинских центрах страны, вошли в практическое здравоохранение. Яркий пример тому - Городская Мариинская больница Санкт-Петербурга, в которую 24 часа в сутки везут больных с инфарктом миокарда, аппендицитом и другими острыми состояниями.

Больница внедрила операции с помощью робота "Да Винчи" еще в 2018 году, а сегодня обладает опытом почти 300 выполненных вмешательств. На днях на базе больницы открыли Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в котором ведут прием и хирурги больницы. При наличии показаний пациенту может быть предложено вмешательство с помощью робота - как высокотехнологичная медицинская помощь, бесплатно выполняемая для россиян по квотам. Квоты оформляются в самой больнице, никуда специально ездить пациенту не нужно. Мариинская - одно из четырех медучреждений Санкт-Петербурга, имеющих в своем распоряжении "Да Винчи" (операции с помощью робота также выполняют еще в одной городской больнице и в двух клиниках федерального подчинения).

Мариинская больница занимает несколько старинных зданий и одно новое в центре Петербурга. Центр роботической хирургии, в котором установлен "Да Винчи", расположен в новом корпусе. Понятно, что посторонних полюбоваться "Да Винчи" не пускают, но для журналиста "РГ" сделали исключение.

Объясняем, как выглядит "Да Винчи". Он состоит из консоли хирурга, манипулятора с инструментами, несколькими дополнительными блоками. Кто-то думает, что робот сам проводит операцию. Это не так. Робот заменяет руки хирурга, но управляет им хирург. Возможности "рук" робота больше, чем рук человеческих. Робот позволяет более точно подвести инструмент, выполнить разрез тканей.

Консоль и есть пульт управления роботом. Хирург садится за консоль (отсюда и новое название - "консольный хирург"), смотрит в окуляры на операционное поле (изображение в формате 3D с десятикратным увеличением) и с помощью джойстиков и педалей выполняет необходимые движения и применяет необходимую энергию для рассечения и прижигания тканей. Движения джойстиков повторяют инструменты, закрепленные на "руках" манипулятора робота. "Рук" четыре: в трех установлены инструменты, в четвертой - видеокамера. Рук хирурга две, но в процессе операции задействованы три "руки" робота. Это повышает возможности, поскольку позволяет быстро менять инструменты между собой.

Третий элемент системы - это блок, в котором изображение от видеокамеры обрабатывается и поступает на дисплей. В нем же расположены несколько устройств, в том числе для прижигания тканей. Операции выполняет только специально обученная для работы на "Да Винчи" хирургическая бригада, состоящая из консольного хирурга, хирурга-ассистента и операционной медсестры.

Управляет роботом хирург, но возможности "рук" робота больше, чем у рук человеческих

Как пояснил Дмитрий Ильин, врач-уролог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии, робот защищен от дрожания "рук", он не устает, может выполнять одну операцию за другой.

- Это новые возможности, поскольку операция проходит через минимальные разрезы, причем робот позволяет "подойти" к оперируемой точке очень деликатно, не повреждая окружающие ткани. Операции на "Да Винчи" легче переносятся, вероятная кровопотеря в несколько раз ниже, восстановление после вмешательства идет значительно быстрее, - говорит Дмитрий Ильин.

Движения "рук" робота могут быть значительно деликатнее, чем действия рук хирурга. Фото: Пресс-служба Мариинской больницы

В Мариинской больнице "Да Винчи" применяют в трех основных направлениях: урология, абдоминальная хирургия и торакальная хирургия. В прошлом году специалисты больницы впервые с помощью робота выполнили радикальную простатэктомию новым доступом - через так называемое Дугласово пространство - и впервые в России представили результаты таких вмешательств в научном журнале. Самые ходовые операции - урологические, которые выполняют при раке предстательной железы, при опухолях почек (есть уникальный УЗИ-датчик, который вводится в почку непосредственно во время операции и позволяет более точно диагностировать и удалить новообразование, в том числе крайне неудобно расположенное для доступа рук хирурга-человека) и мочевого пузыря. Также "Да Винчи" используют в торакальной и абдоминальной хирургии при таких заболеваниях, как грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, опухоли надпочечников и легких. В год выполняют примерно по 150 операций. В больнице оперируют четыре "консольных хирурга" (всего в РФ 87 таких специалистов).

Операция проходит через минимальные разрезы, причем робот позволяет "подойти" к оперируемой точке очень деликатно, не повреждая окружающие ткани

- Мы могли бы выполнять и по 350, и даже по 500. Все упирается в квоты, они обычно заканчиваются уже к осени. По квотам (себестоимость операции большая, примерно 280 тысяч рублей) мы оперируем жителей Санкт-Петербурга бесплатно. Но в этом году, поскольку больница была с апреля по середину июля полностью перепрофилирована под прием больных с коронавирусом и в это время мы не принимали пациентов на "Да Винчи", квот еще достаточно, и мы будем рады помочь, - поясняет Ильин.

Как отметил хирург, есть еще одна проблема: в первичном звене до сих пор не все врачи осведомлены о возможностях роботизированной хирургии и о том, что она доступна в крупной многопрофильной городской больнице. При наличии направления на консультацию к онкоурологу Мариинской больницы пациент может бесплатно получить эту консультацию в ЦАОП. После этого онкологическая комиссия стационара рассмотрит его клинический случай и, если есть показания, предложит операцию на роботе. Также, если нет направления, пациент может обратиться за консультацией на хозрасчетной основе, однократно заплатив за прием, и если операция на "Да Винчи" ему показана, можно будет оформить квоту на ее проведение.

Как пояснила Лариса Щеглова, заместитель главврача Мариинской больницы, решение организовать в городской больнице Центр роботической хирургии было закономерным, так как в стационаре работают квалифицированные специалисты, готовые учиться на новом оборудовании, новым технологиям. Сама больница поистине многопрофильна: здесь выполняют самые современные хирургические вмешательства в различных областях - от лечения онконедугов до коррекции зрения.

Планы развития у Мариинской больницы большие. В том числе по приему иностранных граждан. Почти 10 процентов всех пациентов, оперированных на роботе, приехали на лечение из стран СНГ.

- Мы хотели бы оперировать больше пациентов из-за рубежа. Там, если у человека нет страховки, за подобную операцию необходимо заплатить 15-35 тысяч евро. У нас же законченный случай лечения стоит не более 4 тысяч евро по нынешнему курсу. Средства, которые больница может заработать на международном медицинском туризме, могут пойти на ее развитие, на улучшение условий пребывания пациентов, закупку нового оборудования и обучение персонала, - считает Дмитрий Ильин.