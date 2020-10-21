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21.10.2020,  
13:44
Текст:  Алексей Моисеев

Российская БМП-2 стала основой для робота-разведчика в Индии

БМП-2 в настоящее время является основной боевой машиной пехоты в сухопутных войсках Индии.
Muntra-S. Фото: Defence Squad / youtube.com Muntra-S. Фото: Defence Squad / youtube.com
Muntra-S. Фото: Defence Squad / youtube.com

Ее лицензионное производство налажено на заводе Ordnance Factory Medak. Всего, по разным оценкам, изготовлено более двух с половинной тысяч штук различных образцов такой техники.

Кроме обычной версии, получившей название Sarath ("Колесница Победы"), разработаны: командирская модификация, различные инженерные машины, ремонтно-эвакуационная, самоходный 81-мм миномет, противотанковый комплекс третьего поколения NAMICA, пусковая установка комплекса противовоздушной обороны Akash, мобильная радиолокационная станция и другие образцы.

"Двойка" стала базой для создания легкого танка и артиллерийской установки со 105-мм легкой гаубицей во вращающейся башне.

Также проводились работы по созданию роботизированных вариантов, которые предназначались для ведения различных видов разведки, в том числе на местности, где применялось оружие массового поражения.

Фото: ООО "Военно-промышленная компания" / http://milindcom.ru
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Внешне эти машины отличались от обычных БМП: у них демонтировали 30-мм пушки и устанавливали различное специальное оборудование (радары, тепловизоры, лазерные дальномеры, сенсоры), позволяющие эффективно выполнять поставленные задачи. Для дистанционного управления разработан специальный командный пункт.

Машины проходили интенсивные испытания, в том числе в пустынной местности, но данных о принятии их на вооружение не поступало.

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