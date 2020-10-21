Российская БМП-2 стала основой для робота-разведчика в Индии

Ее лицензионное производство налажено на заводе Ordnance Factory Medak. Всего, по разным оценкам, изготовлено более двух с половинной тысяч штук различных образцов такой техники.
Кроме обычной версии, получившей название Sarath ("Колесница Победы"), разработаны: командирская модификация, различные инженерные машины, ремонтно-эвакуационная, самоходный 81-мм миномет, противотанковый комплекс третьего поколения NAMICA, пусковая установка комплекса противовоздушной обороны Akash, мобильная радиолокационная станция и другие образцы.
"Двойка" стала базой для создания легкого танка и артиллерийской установки со 105-мм легкой гаубицей во вращающейся башне.
Также проводились работы по созданию роботизированных вариантов, которые предназначались для ведения различных видов разведки, в том числе на местности, где применялось оружие массового поражения.
Внешне эти машины отличались от обычных БМП: у них демонтировали 30-мм пушки и устанавливали различное специальное оборудование (радары, тепловизоры, лазерные дальномеры, сенсоры), позволяющие эффективно выполнять поставленные задачи. Для дистанционного управления разработан специальный командный пункт.
Машины проходили интенсивные испытания, в том числе в пустынной местности, но данных о принятии их на вооружение не поступало.
Thermal Imager and Laser Range Finder.— TRUFAULT (@TRUFAULT) October 20, 2020
It is tele-operated from #Muntra-B vehicle and is capable to detect targets ranging from crawling men to group of vehicles, small boats to large ships which can classify the #target automatically.#armor #history #vehicle pic.twitter.com/YlWA1L5zBL