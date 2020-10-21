Российский визовый центр возобновил свою работу в Японии

Российский визовый центр в Токио вновь начал работу. Приостановка была вызвана пандемией. Сотрудники центра принимают заявления на визы всех категорий без ограничений по целям поездки от граждан Японии и иностранных граждан, постоянно проживающих в этой стране. Об этом говорится на сайте официального визового центра России в Японии.

"При посадке на борт иностранные граждане должны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте, проведенном не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, на русском или на английском языке. Въезд на территорию РФ для жителей Японии возможен только прямыми рейсами из Японии", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса российский визовый центр в Токио будет работать только по предварительной записи. Все посетители обязаны быть в маске. Для снижения риска заражения местных жителей также призывают воспользоваться услугой подачи документов на визу по почте. Напомним, регулярное авиасообщение между Россией и Японией будет восстановлено с 1 ноября 2020 года.