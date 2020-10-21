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21.10.2020,  
17:18
Текст:  Алексей Брусилов

Секретные боеприпасы "танка будущего" собираются уничтожить на Украине

Попытка утилизировать 152-мм снаряды секретных советских танков вызвала настоящий скандал на Украине. Издание Defense Express даже разместило гневную статью об этом.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В материале приводятся данные о боеприпасах, находившихся на длительном хранении в Харьковском конструкторском бюро машиностроения.

Фото: Defence Squad / youtube.com
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Как известно, эта организация в 80-е годы активно занималось созданием перспективной бронетехники для Советской армии, в том числе разработкой основных боевых танков "Молот" и "Нота".

Всего предполагается уничтожить 39 снарядов, которые, как сообщается, были изготовлены еще в конце 80-х годов. В том, что представители промышленности решили списать их, нет ничего удивительного - сроки хранения уже истекли, и такое наследие становится опасным.

Как считают военные эксперты, вся эта раздутая история с боеприпасами никак не поможет мифическому украинскому танку нового поколения, о котором много говорят в последнее время.

Ведь над тем же "Молотом" трудилась вся промышленность СССР. После 1991 года работы еще какое-то время шли по инерции, но после того как Россия перестала осуществлять финансирование, все прекратилось. "Бронемашины будущего" уже три десятка лет ржавеют в отстойнике под Харьковом. Несколько лет назад на полном серьезе рассматривался вопрос о демонстрации одного из образцов на параде в Киеве, но оказалось, что реанимировать его из-за ужасного состояния практически невозможно.

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