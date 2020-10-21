США призвали союзников увеличить расходы на оборону

Все союзники Соединенных Штатов, в том числе страны, не входящие в НАТО, должны увеличивать расходы на оборону хотя бы до 2% своего ВВП. С таким заявлением во вторник выступил министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, все осознают проблемы и издержки, к которым привела пандемия коронавируса, однако увеличение трат на оборонные нужды необходимо для противостояния современным угрозам. Эспер считает, что страны-члены НАТО должны придерживаться своих обязательств и больше вкладывать в коллективную безопасность.

К этому же он призвал и других союзников. "Мы ожидаем, что они будут больше инвестировать в оборону, а также будут готовы развернуть силы, когда возникают проблемы", - цитирует ТАСС главу Пентагона.

Напомним, в 2014 году страны НАТО под давлением США приняли на саммите в Уэльсе юридически обязывающее требование повышения своих военных расходов до 2% ВВП к 2024 году. США требуют, чтобы не менее 30% от всех оборонных расходов направлялись на закупки новых вооружений, главным поставщиком которых в НАТО является американский ВПК.