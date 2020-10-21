Стояние на Угре: Русь освободилась от двухсотлетнего ига 540 лет назад

Стояние на реке Угре стало крупнейшим военно-политическим событием, которое сыграло большую роль в истории средневековой Руси. В конце 15 века государство окрепло и было достаточно большим, богатым и сильным, поэтому не могло мириться с выплатами дани тогда уже наследнику распавшейся на мелкие ханства Золотой Орды - Большой Орде, возглавляемой ханом Ахматом.

В начале 70-х годов 15 века великий князь московский Иван III прекратил платить дань Орде. Потеряв крупный источник финансирования, в отместку хан Ахмат сжег город Алексин и попытался перебраться через Оку, чтобы в дальнейшем идти на Москву, но русская рать перехватила его на окских переправах. Ахмат вернулся в степи, но на этом противостояние сторон не закончилось. В 1476 году Ахмат посылает на Русь письмо с требованием возобновить уплату дани, на что Иван III ответил решительным отказом. Именно этот сюжет лег в основу картины "Иван III топчет ханскую басму". После этого Ахмат решил силой принудить Москву вновь платить дань Большой Орде и начал подготовку к большому походу на Русь.

В мае 1480 года Ахмат сделал разведку боем - сжег волость Беспуту, которая принадлежала Московскому государству. Однако русские войска, стоявшие на Оке, вновь не позволили хану перебраться через реку, и он снова вернулся домой, а затем, заручившись военной поддержкой польско-литовского короля Казимира IV, вновь собрал рать и в июле того же года двинулся на Москву. Русские уже знали о надвигающемся походе и поэтому расположились около Тарусы - рубежа на Оке, где на переправах было легче всего обороняться от наступающих ордынцев. Хан Ахмат тоже об этом знал, поэтому сделал хитрый ход и не пошел в эти места, а перебрался через Оку в ее верховьях и по русско-литовскому рубежу двинулся на Москву намного западнее местонахождения своего противника.

Такое развитие событий не на шутку встревожило русских полководцев. Однако они все же успели выдвинуть заслон, который встретил полчища Орды на реке Угре. 30 сентября в Москве состоялся большой государственный совет - надо было срочно решать, что делать, поскольку положение было угрожающим для Руси. Дело в том, что войскам Ахмата хватило бы всего семи дней, чтобы добраться до Москвы, и там, где хан собирался переправляться, русских войск практически не было. Кроме того, Ахмат выбрал для похода очень удобный момент, когда Иван III находился в разногласиях со своими братьями Борисом Волоцким и Андреем Большим, которые не только владели значительным количеством земель, но и имели свои армии, поэтому от их участия зависело очень многое.

Положение было шатким, но полководцы все же уговорили Ивана III выступить с походом на Ахмата, после чего тот выдвинулся в сторону угорских переправ, где были выставлены войска.

Ордынцы начали пытаться перейти Угру, русские отстреливались, подтянули артиллерию, попытки противника перейти реку были неуспешными, но и Иван III тоже не мог начать наступление. Он помирился со своими братьями и ждал подкрепления с их стороны. Отсюда и возникло название "стояние на Угре" - обе стороны, по сути, стояли на месте, Ахмату тоже не хватало сил, так как польский король Казимир не оказал ему обещанной помощи.

Когда к Ивану III прибыло подкрепление, Ахмат уже потерял инициативу, но тут же возник опасный момент - Угра начала замерзать и появление прочного льда сыграло бы на руку Орде. Однако Ахмат все же не осмелился наступать в одиночку, так как резервных войск у него не было, и 9 ноября решил уйти. Официально стояние на угре завершилось 11 ноября (20 октября по новому стилю) 1480 года. С этого дня Русь освободилась от 240-летнего господства монголо-татарского ига, а спустя год Ахмат был убит в своей кочевой ставке тюменским ханом Ибаком и ногайскими мурзами Мусой и Ямгурчи. Большая орда прекратила свое существование, а Русь продолжала развиваться и присоединять новые земли, в том числе и те, что ранее были в составе Большой Орды - начался процесс становление единого независимого Русского государства.