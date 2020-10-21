В США разбился истребитель F/A-18E Super Hornet

В Южной Калифорнии рядом с военной базой разбился истребитель F/A-18E Super Hornet. Портал The Drive сообщает о том, что в пустыне на территории Южной Калифорнии упал истребитель ВМС США F/A-18E Super Hornet.

К счастью, пилот успел катапультироваться. Были ли в момент аварии на самолете боеприпасы пока неизвестно.

Разбился самолет неподалеку от военно-морской базы China Lake. Это один из важнейших объектов ВМС США, где занимаются исследованиями и разработками области авиации и вооружений. База является частью огромного полигона, на котором регулярно проходят испытания и учебные полеты самолеты различных типов.