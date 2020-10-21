Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.10.2020,  
09:28
Текст:  Олег Корякин

В США разбился истребитель F/A-18E Super Hornet

Фото: Ronnie Macdonald / wikimedia.org Фото: Ronnie Macdonald / wikimedia.org
Фото: Ronnie Macdonald / wikimedia.org

В Южной Калифорнии рядом с военной базой разбился истребитель F/A-18E Super Hornet. Портал The Drive сообщает о том, что в пустыне на территории Южной Калифорнии упал истребитель ВМС США F/A-18E Super Hornet.

Фото: Pixabay.com
Истребитель F-35B разбился после столкновения с самолетом-заправщиком

К счастью, пилот успел катапультироваться. Были ли в момент аварии на самолете боеприпасы пока неизвестно.

Разбился самолет неподалеку от военно-морской базы China Lake. Это один из важнейших объектов ВМС США, где занимаются исследованиями и разработками области авиации и вооружений. База является частью огромного полигона, на котором регулярно проходят испытания и учебные полеты самолеты различных типов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Для пистолета "Удав" создадут красящий патрон 09:58
Армия США перейдет на новую пулю 19.10.2020
Что известно о новой американской сверхдальнобойной пушке 19.10.2020
самолеты
Фото: YouTube
Видео: самая северная военная база РФ запустила крылатую ракету 20.10.2020
Китайский убийца авианосцев: H-6N с мощной ракетой показали на видео 19.10.2020
Достойные соперники: как истребители МиГ-25 сражались с F-15 Eagle 16.10.2020
истребители
Фото: ООО "Военно-промышленная компания" / http://milindcom.ru
Экспортные вездеходы на базе БТР-80 отправились в дальнее зарубежье 20.10.2020
Новый истребитель Су-30СМ попали на видео в Казахстане 15.10.2020
Опубликовано видео учебного боя истребителей МиГ-31 в стратосфере 12.10.2020