Вьетнам превратит истребители МиГ-21 в беспилотники

"Ветераны" вьетнамской войны - истребители МиГ-21 вновь вернутся в строй в качестве беспилотников.

Как сообщает Viet Defense, легендарные вьетнамские МиГ-21, десятилетия назад проводившие дуэли с американскими самолетами, вновь будут летать, но уже в качестве беспилотников.

В настоящий момент уже проведены исследования, связанные с правильной посадкой дрона. Преобразование этих старых перехватчиков в беспилотники могло бы принести пользу ВВС Вьетнама, отмечает ресурс. Например, БПЛА послужат целями для ЗРК С-300 во время учений ПВО.

Несмотря на то, что все вьетнамские МиГ-21 отправили на хранение, большинство из них находится в хорошем состоянии.