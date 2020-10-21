ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на ракетный обстрел

Авиация армии Израиля во вторник нанесла удар по подземной структуре радикальной палестинской группировки ХАМАС в южной части сектора Газа. Это было сделано в ответ на обстрел. По данным израильской армии, из сектора Газа была выпущена ракета, которую удалось перехватить системой ПВО "Железный купол".

Ранее, 20 октября, официальный представитель израильской армии Джонатан Конрикус сообщил, что военнослужащие обнаружили многометровый тоннель, прорытый вглубь израильской территории под границей с анклавом. Отмечалось, что тоннель "будет уничтожен", пишет ТАСС.

Отметим, что в предыдущий раз территория Израиля подвергалась ракетному обстрелу 16 октября. Тогда снаряд разорвался в незаселенной местности, о пострадавших и разрушениях информации не было.