Вышел трейлер десктоп-ситкома с Гариком Харламовым "Зона комфорта"

Многосерийная комедия "Зона комфорта" с Гариком "Бульдогом" Харламовым обзавелась крайне специфическим трейлером. Ролик шоу, персонажи в котором общаются практически исключительно в формате обсценной лексики и крайне экстравагантно шутят, доступен на YouTube-канале (18+) сервиса PREMIER.

Внимание! Предупреждение: зрелище это только для самых невосприимчивых и духовно не ранимых.

Харламов играет здесь Ярослава "Ярика" Кострова, "хамоватого и изворотливого" владельца небольшой мурманской компании по доставке грузов. "Получив первый серьезный заказ от нового клиента, он сам везет товар в Норвегию, чтобы заработать на этом "сверху" - перепродать часть якобы "конфискованной" икры. Но что-то традиционно идет не так - на таможне груз конфискуют, а самого Ярика отправляют в тюрьму", - вводят нас в курс происходящего создатели вампуки.

В итоге бедняге грозит пятнадцать лет. "Благо, в норвежской тюрьме достаточно уютно и есть интернет", так что Ярик пытается на расстоянии - через Skype - контролировать свой бизнес и при этом старается не потерять семью.

Тем "фактически расхлебывая то, что создал в течение жизни", - подытожено.

Премьера - уже 22 октября.