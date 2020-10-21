Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон"

На YouTube-канале Disney Россия премьерован тизер-трейлер нового творения студии. Причём это не ремейк, заметьте, не сиквел, не приквел и не спин-офф, а вполне оригинальный новый мультик. Который при этом, судя по представленному видеоряду, напоминает фэнтезийно-девчачью версию "Индианы Джонса" с кунг-фу и миленьким броненосцем. Называется "Райя и последний дракон".

Действие, как гласит синопсис, разворачивается в сказочном королевстве Кумандра. "Отважная воительница собирает команду единомышленников для того, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона, и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом".

Режиссёры - Дон Холл ("Моана", "Город героев") и Карлос Лопес Эстрада (сериал "Легион"). За сценарий отвечают Аделе Лим ("Безумно богатые азиаты") и Ки Нгуен (сериал "Корпорация").

Российская премьера намечена на 10 марта 2021 года.