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Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон"

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    21.10.2020, 19:31
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале Disney Россия премьерован тизер-трейлер нового творения студии. Причём это не ремейк, заметьте, не сиквел, не приквел и не спин-офф, а вполне оригинальный новый мультик. Который при этом, судя по представленному видеоряду, напоминает фэнтезийно-девчачью версию "Индианы Джонса" с кунг-фу и миленьким броненосцем. Называется "Райя и последний дракон".

Фото: youtube.com
Вышел трейлер второго сезона сериала "Метод"

Действие, как гласит синопсис, разворачивается в сказочном королевстве Кумандра. "Отважная воительница собирает команду единомышленников для того, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона, и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом".

Режиссёры - Дон Холл ("Моана", "Город героев") и Карлос Лопес Эстрада (сериал "Легион"). За сценарий отвечают Аделе Лим ("Безумно богатые азиаты") и Ки Нгуен (сериал "Корпорация").

Российская премьера намечена на 10 марта 2021 года.

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