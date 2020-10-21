Вышел трейлер российского сериала про слепоглухого супергероя

В Сети обнародован тизер-трейлер российского фантастического экшн-сериала "СГ: Слепоглухой/Супергерой" - нашего ответа "их" Сорвиголове.

Синопсис. В XXII веке человечество погибнет из-за вспышки сверхновой, но пока на дворе 2025 год, слепоглухой Лука живет в "обычной Москве" и не подозревает о грядущем бедствии.

Лука трудится в лаборатории ученого Антона Новикова, разрабатывающего "генетические исправления в коде ДНК, которые помогут справиться с большинством известных болезней". В то время как из опасного будущего Новикову мешает "интернет-диктатор Хайле Тессема, борящийся за чистоту расы", так как уверен он, что генетические исправления приведут к закату цивилизации.

"С помощью портативных машин времени Тессема отправляет в прошлое агентов, которые через аудио-визуальные сообщения воздействуют на людей и превращают их в меметических зомби, чтобы добраться до Новикова и остановить его".

(В этом месте имеет смысл вспомнить знакомый матёрым ценителям фантастики рассказ чешского писателя Онджея Неффа "Белая трость калибра 7,62", опубликованный в середине восьмидесятых.)

В итоге единственный человек, на которого ни агенты, ни зомби не могут повлиять - слепоглухой Лука. Он-то и спасет Новикова.

"Но действительно ли их разработки помогут сохранить человечество, или их враг Тессема прав и надо остановиться, пока не поздно?" - тревожат авторы сериала сложным вопросом как зрителя, так и самого Луку. Ведь тому придётся принять очень трудное решение.

Режиссеры и сценаристы - Наталья Покровская и Антон Уткин ("Черти", "Всё сложно"). В ролях - Роман Евдокимов, Юрий Колокольников, Софья Донианц, Виталия Корниенко, Егор Трухин, Александр Рычков, Алена Капустьян.

Премьера сериала состоится в Цифровом деловом пространстве 26 октября, после чего станет доступна интерактивная версии пилота шоу.