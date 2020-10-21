Вышел трейлер второго сезона сериала "Метод"

На YouTube-канале продюсерской компании "Среда" опубликован полноценный трейлер второго сезона сериала "Метод". В нём - знакомые всё лица. Включая сыгранного Яном Цапником маньяка, которому героиня Паулины Андреевой в первом сезоне выколола глаза. И даже Меглин, ею в конце того же первого сезона убиенный, присутствует. И коронный вопрос "что видишь?" за кадром звучит. Ну и Александр Петров, куда ж без него.

Синопсис следующий. После смерти Меглина (Хабенский) прошел год, Есеня (Андреева) успела выйти замуж и родить, но прошлое, как водится, не отпускает. Как вдруг происходит серия таинственных убийств, что заставляет её вернуться на службу. И в первый же день она снова теряет близкого человека, "своего друга и напарника". "Чтобы найти убийцу, ей необходим метод. Чтобы найти метод, ей необходимо воскресить в памяти всё то, чему её учил Меглин".

Разного рода изуверства, кровища, фрагменты тел, как видим, - на месте. Визуал при этом - сочный, модный, современный. Хотя имя режиссёра несколько настораживает: Юрия Быкова сменил Александр Войтинский, который до этого снимал, например, "Чёрную молнию" и новогоднее фэнтези "Дед Мороз. Битва Магов".

Премьера - 8 ноября.