Распоряжение правительства Республики Алтай от 20 октября 2020 года № 615-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" изменение, дополнив его пунктом 7.2.1 следующего содержания:

"7.2.1. Запретить гражданам, не соблюдающим масочный режим, нахождение во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, посещение зданий, строений, сооружений, помещений, используемых для функционирования объектов, указанных в пункте 7.2 настоящего распоряжения, а также запретить обслуживание указанных граждан. Ответственность за обеспечение соблюдения настоящего запрета возлагается на собственников (владельцев, пользователей) зданий, строений, сооружений, помещений.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







