Из 70 осталось 13: как гарнизон острова Сухо отразил нападение десанта

Небольшой островок в Ладожском озере - Сухо в годы Великой Отечественной войны играл большую роль. Он был расположен на пути движения советских конвоев из Ленинграда в тыл, контролировал район южной части Ладожского озера и прикрывал подходы к Волховской губе и Новой Ладоге, где располагалась главная база Ладожской флотилии. Бой за Сухо 22 октября 1942 года стал одним из заметных успехов советского флота.

Сухо - искусственный насыпной остров в юго-восточной части Ладожского озера. Расположен он в 20 километрах от берега, имеет форму неправильной подковы. Его размеры - 90 на 60 метров.

Гитлер в конце августа 1942 года приказал отрезать Ленинград от Ладожского озера. Наступление назначили на 14 сентября 1942 года. Но войска Ленинградского и Волховского фронтов своим наступлением помешали этим планам. И тогда фюрер потребовал перерезать "Дорогу жизни".

Командование группы армий "Север" разработало операцию "Бразиль". Ее ключевым моментом был захват острова Сухо, который находился на пути следования советских кораблей с грузами между портами Новая Ладога и Осиновец. Эта дорога по воде связывала блокированный Ленинград с "большой землей".

В городе Лахденпохья создали немецкую базу. Из итальянского порта Специя прибыл 12-й отряд торпедных катеров. По железной дороге через Финляндию перебросили в разобранном виде самоходно-десантные баржи типа "Зибель".

На самом же острове Сухо до середины лета 1942 года не было никакого гарнизона. Но после того как противник стал готовиться к наступательной операции, советское командование приняло решение укрепить островок. На Сухо разместили отдельную батарею - три 100-миллиметровых морских орудия Б-24БМ. К началу октября оборудовали три ниши для снарядов, установили зенитные пулеметы и землянку для военных.

Наступление немцы и их союзники начали в ночь на 22 октября 1942 года. К острову направился десант на 30 судах. На помощь гарнизону пришли "морской охотник" МО-171 и тральщик ТЩ-100. Экипажи кораблей стремились любой ценой не допустить немецкие корабли к острову.

Но противник смог высадить на берег два взвода. Завязался рукопашный бой. Командир батареи старший лейтенант Иван Гусев получил четыре ранения, но не оставил свой пост. Лишь после пятого ранения он потерял сознание. На мемориальной доске на Сухо остались его слова: "4-й час сильный рукопашный бой. Батарею бомбят самолеты. У нас из 70 осталось 13, раненых 32, остальные пали. Пушек 3, сделали по 120 выстрелов. Из 30 вымпелов потопили 16 барж, 1 взяли в плен. Побили много фашистов…"

К советским защитникам острова вовремя подоспели корабли и самолеты Ладожской флотилии. А потом уцелевшие бойцы гарнизона сбросили оставшийся фашистский десант к морю. Немцы вынуждены были отступить.

Операция "Бразиль" провалилась. Солдаты и моряки на Ладожском озере, защищая небольшой островок Сухо, фактически спасли Ленинград. Ведь по воде в город везли продовольствие, эвакуировали население и раненых.