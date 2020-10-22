Закон Калужской области от 21 октября 2020 года № 5-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием 15 октября 2020 года

Настоящий Закон устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи".

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2021 год - 10002 рубля.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области В.В.Шапша







