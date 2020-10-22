Постановление губернатора Костромской области от 21 октября 2020 года № 214 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 20 октября 2020 года № 50, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92, от 08.06.2020 № 103, от 11.06.2020 № 106, от 19.06.2020 № 112, от 10.07.2020 № 129, от 24.07.2020 № 146, от 09.09.2020 № 182) следующие изменения:

1) в наименовании слова "и транспортных средств" исключить;

2) в пункте 1:

в подпункте 1 цифру "2" заменить словами "1,5 метра";

дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1) с 23 октября по 5 ноября 2020 года (включительно) граждан в возрасте 65 лет и старше, находящихся на территории городов Костромы, Мантурово, Галича, Волгореченска, Шарьи, не покидать места проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) при наличии документа (справки) работодателя в произвольной форме с указанием серии и номера паспорта работника, служебного удостоверения, за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, оказания бытовых услуг, в целях выгула домашних животных на расстоянии от места проживания (пребывания), определяемом органами местного самоуправления, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

посещения суда, нотариуса, адвоката, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов, органов административной юрисдикции при наличии подтверждающих документов;

изменения места жительства (места пребывания).

Граждане в возрасте 65 лет и старше вправе оформить листок нетрудоспособности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше";";

в подпункте 5 слова "документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего постановления" заменить словами "документы, предусмотренные подпунктом 2.1 настоящего пункта, пунктом 5.1 настоящего постановления";

3) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.1. С 20 апреля 2020 года обязать граждан использовать при входе и нахождении в объектах торговли, бытового обслуживания населения, транспортных средствах (поездах, автобусах и других видах общественного транспорта), такси, в зданиях вокзалов и аэропортов, а также в других объектах с массовым пребыванием людей средства индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенические, в том числе медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека.

Граждане, не исполняющие обязанности, установленные настоящим пунктом, не допускаются в объекты торговли, бытового обслуживания населения, транспортные средства, в здания вокзалов и аэропортов, в другие объекты с массовым пребыванием людей.";

4) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

"5.3. В связи с введенными подпунктом 2.1 пункта 1 настоящего постановления ограничениями:

1) рекомендовать УМВД России по Костромской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Костромской области, Главному управлению МЧС России по Костромской области, органам государственной власти Костромской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области организовать работу совместных нарядов (групп) по. контролю за исполнением гражданами режима самоизоляции путем:

проведения разъяснительной работы среди граждан в возрасте 65 лет и старше;

выдачи информационно-разъяснительных материалов (памяток) гражданам в возрасте 65 лет и старше;

принятия мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) департаменту региональной безопасности Костромской области во взаимодействии с главами муниципальных образований Костромской области организовать оповещение населения о вводимых ограничениях через региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения и муниципальные системы оповещения населения;

3) департаменту региональной безопасности Костромской области совместно с информационно-аналитическим управлением Костромской области обеспечить органы внутренних дел (полицию) информационно-разъяснительными материалами (памятками) для выдачи их гражданам в возрасте 65 лет и старше;

4) информационно-аналитическому управлению Костромской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области обеспечить информирование населения через средства массовой информации, информационные материалы и иные средства коммуникации, в том числе совместно с управляющими компаниями, на придомовых территориях, информационных досках многоквартирных домов;

5) департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области, комитету по делам молодежи Костромской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Региональным отделением "Общероссийский народный фронт" обеспечить работу волонтеров по доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости, оказанию помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг и иных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше, работу телефонов горячих линий по вопросам такой доставки, помощи.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







