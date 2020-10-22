Постановление губернатора Костромской области от 21 октября 2020 года № 215 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 20 октября 2020 года № 50, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189, от 16.10.2020 № 212) следующие изменения:

1) пункт 1.3 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5) обеспечить контроль за соблюдением посетителями социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) перед кассами, а также обеспечить нанесение в торговом зале и перед кассами специальной разметки, функционирование максимального количества касс в часы пик, установление режима допуска и нахождения посетителей в торговых залах объектов розничной торговли;

6) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях торговли.";

2) в подпункте 5.1 пункта 1.9 слова "при проведении указанных массовых мероприятий в помещении обеспечить ограничение количества участников мероприятия до 30 человек включительно, но не более 1 человека на 5 кв. м" заменить словами "при проведении свадеб, поминок в помещении обеспечить ограничение количества участников мероприятия до 30 человек включительно, но не более 1 человека на 5 кв. м, а при проведении банкетов и иных подобных массовых мероприятий в помещении обеспечить ограничение количества участников мероприятия до 10 человек включительно";

3) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:

"2.3. Приостановить на период с 23 октября по 1 декабря 2020 года (включительно) бронирование мест, прием и размещение детей организациями, включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенными на территории Костромской области.

Исполнительным органам государственной власти Костромской области, органам местного самоуправления муниципальных образований приостановить до 1 декабря 2020 года (включительно) организацию оздоровительной кампании для детей, за исключением функционирования лагерей, организуемых образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

При организации лагерей, организуемых образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, не допускается перемещение детей и педагогов из одного учебного класса в другой (смешанные группы).".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 октября 2020 года.

Губернатор области С.Ситников







