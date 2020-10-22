Летчик ВВС США рассказал о секретных учебных боях с МиГ-23

В США проводились засекреченные тренировочные воздушные бои с советскими истребителями. О своих впечатлениях рассказал участник этих учений, пилотировавший F-15, который противостоял МиГ-23.

Как пишет Popular Mechanics, во время холодной войны ВВС США приобрели несколько советских истребителей для учебных целей. В 1960 годах ЦРУ закупало или арендовало их у таких стран как Израиль, Китай, Египет и Индонезия. Затем эти самолеты передавались ВВС США. Там специалисты переводили инструкции по эксплуатации и обучали лучших пилотов управлять незнакомыми машинами. Небольшой флот советских истребителей даже объединили в отдельную эскадрилью в штате Невада.

Когда пилоты освоили полеты на этих самолетах, они начали участвовать в тренировочных воздушных боях с американскими истребителями. При этом преследовалась цель изучить советские самолеты в действии, выявить их преимущества и недостатки и найти способы одержать над ними победу.

В таких тренировках принимал участие бывший пилот F-15 Пол Вудфорд. Он рассказал, что вел воздушный бой с Миг-23, который он назвал "удивительно проворным и крутым". Также советский самолет оказался малозаметным из-за небольшого размера. Он представлял собой трудную мишень для авиапушки.

Кроме того, по словам американского пилота, Миг-23 мог лететь на форсаже около 20 минут.

"Это были напряженные 20 минут", - вспоминает Пол Вудфорд.

Также в публикации сообщается, что управлять МиГ-23 американским летчикам было непросто. При этом советские истребители могли эффективно совершать высокоскоростную атаку под большим углом, а затем стремительно улетать.

"Он улетал от нас так, как ничто из того, что я видел до и после. Если у вас есть ракета, лучше пустить ее сразу, потому что через секунду он ускорится и уйдет из зоны поражения, и я предполагаю, что это было главным уроком. В мире не хватит топлива, чтобы догнать уходящий МиГ-23", - рассказывает американский пилот.