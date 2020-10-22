Новейший пулемет РПЛ-20 показали на видео во всех подробностях

Концерн "Калашников" представил официальное видео, посвященное перспективному пулемету РПЛ-20. Благодаря ролику новинку можно детально рассмотреть под разными ракурсами.

Общая длина изделия варьируется от 1085 до 1145 миллиметров за счет телескопического приклада, длина ствола в базовом варианте - 590 миллиметров. Впрочем, в РПЛ-20 предусмотрена возможность смены стволов - они могут быть длиннее или короче в зависимости от условий боя, требуется ли стрельба на дальние расстояния либо же на короткие (например, при плотной застройке). Также смена ствола позволяет работать в режиме высокой интенсивности, когда оружие начинает перегреваться.

Как уже писала "РГ", РПЛ-20 - это ручной пулемет ленточный, емкость патронного короба составляет 100 патронов, калибр - 5,45 х 39, раньше под него ленты не выпускались. Общая масса оружия - 5,5 килограмма.

Сейчас пулемет проходит испытания, ожидается, что они могут завершиться в течение года.