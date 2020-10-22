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22 октября 2020 г.

Распоряжение правительства Новгородской области от 16 октября 2020 года № 332-рг "О прожиточном минимуме за III квартал 2020 года"

Дата подписания 16 октября 2020 г.
Опубликован 22 октября 2020 г.

В соответствии со статьей 2 областного закона от 27.01.2012 № 13-ОЗ "О прожиточном минимуме в Новгородской области":

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Новгородской области за III квартал 2020 года:

Наименование / Прожиточный минимум (руб)

В расчете на душу населения - 11 624

Трудоспособное население - 12 613

Пенсионеры - 9 599

Дети - 11 651

2. Опубликовать распоряжение в газете "Новгородские ведомости".

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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