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22 октября 2020 г.

Указ губернатора Новгородской области от 22 октября 2020 года № 596 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 22 октября 2020 г.
Опубликован 22 октября 2020 г.
Вступает в силу 23 октября 2020 г., 30 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Исключить пункт 3;

1.2. Изложить подпункт 4.1 в редакции:

"4.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м (далее социальное дистанцирование):

при нахождении на вокзалах;

при посещении аптек и аптечных пунктов, медицинских организаций, объектов торговли, государственных органов и органов местного самоуправления;

при посещении религиозных объектов;

при нахождении в помещениях организаций (независимо от формы собственности), индивидуальных предпринимателей;

при посещении иных общественных мест.

Обязанность по соблюдению социального дистанцирования не распространяется на:

граждан, нуждающихся в сопровождении в силу их возраста или состояния здоровья, а также сопровождающих их лиц;

лиц, осуществление которыми деятельности, предполагающей непосредственный контакт с гражданами, в связи с ее спецификой при соблюдении социального дистанцирования невозможно по отношению к указанным гражданам;";

1.3. Изложить подпункт 7.5 в редакции:

"7.5. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (маски, респираторы, кожные антисептики, а также в случае обязательного требования санитарных норм и правил - перчатки, в том числе при осуществлении трудовых обязанностей, связанных с наличными расчетами с участием граждан) и организовать контроль за их применением.";

1.4. Дополнить пункт 11 словами ", а также перевод которых невозможен в связи со спецификой осуществляемых ими трудовых обязанностей";

1.5. Дополнить пункт 14 предложением следующего содержания:

"При этом не допускается отказ в предоставлении указанных услуг пассажирам, находящимся в транспортном средстве общего пользования без средств индивидуальной защиты, из числа несовершеннолетних граждан, не имеющих сопровождающего лица, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья, в случае если такой отказ может повлечь угрозу их жизни и здоровью.";

1.6. Изложить приложение № 1 к названному указу в редакции:

"Приложение № 1 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

Перечень видов деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг, выполнению работ, проведению мероприятий, временно приостановленных (ограниченных) на территории Новгородской области

Смотрите приложение к настоящему указу

2. Указ вступает в силу с 23 октября 2020 года, за исключением подпункта 1.1 указа. Подпункт 1.1 указа вступает в силу с 30 октября 2020 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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Перечень видов деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг, выполнению работ, проведению мероприятий, временно приостановленных (ограниченных) на территории Новгородской области
(pdf, PDF, 136 Кб)