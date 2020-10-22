Постановление губернатора Новосибирской области от 22 октября 2020 года № 190 "О прожиточном минимуме в Новосибирской области за III квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 258-03 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Новосибирской области" постановляю:

Установить по представлению министерства труда и социального развития Новосибирской области величину прожиточного минимума в Новосибирской области за III квартал 2020 года в расчете на душу населения 12037,0 рубля, по основным социально-демографическим группам населения:

для трудоспособного населения - 12785,0 рубля, пенсионеров - 9653,0 рубля, детей - 12454,0 рубля.

А.А.Травников







