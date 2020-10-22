Редкий отечественный читатель, испытывавший в отрочестве интерес к животным и художественным произведениям о них, не брал в руки произведения Джеймса Альфреда Уайта, известного под литературным псевдонимом Джеймс Хэрриот. Ветеринар по профессии, он достаточно долго вынашивал планы о том, чтобы перенести на бумагу множество бытовых и профессиональных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться человеку его рода занятий, и приступил, лишь когда ему стукнуло пятьдесят.

Книги Хэрриота в Британии адаптировались дважды. Первый сериал шел с 1978 по 1990 год и во всех деталях передавал специфику сельской жизни Йоркшира середины двадцатого века, а также разнообразие его обитателей, больших и малых, прекрасных и удивительных, в зверином и человеческом обличье. В 2011 году на BBC сняли сериал "Юный Джеймс Хэрриот" (Young James Herriot), но затея особым успехом не увенчалась. И сейчас, десятилетие спустя, прерванная эстафета получила продолжение.

На экраны вышел новый сериал "О всех созданиях - больших и малых" (All Creatures Great and Small), созданный усилиями телеканала Channel 5, привлекшего к работе режиссеров Энди Хэя, Брайана Персивала и Метина Хусейна. Естественно, прямое переложение не очень замысловатого сюжета было бы заведомо проигрышным решением, не добавляющим к предыдущей телеверсии ничего существенного, кроме очень условной актуализации. Выбран был другой путь - рассказать о людях в контексте их жизни бок о бок с животными. Такой подход полностью оправдал себя, и сериал можно и нужно смотреть не в качестве конкурента многолетней телесаги, а как развитие и органическое дополнение ее.

Некоторые могут возразить, что животных в кадре непривычно мало. Но ведь именно так удалось избежать ненужного мельтешения и неизбежного комкания медицинских подробностей. В каждом эпизоде неспешно разворачивается одна-две ветеринарных истории, очень емко дающие представление о жизни питомцев и их хозяев через посредничество ветеринаров. Уход за лошадью, племенным быком, коровой, перекормленным пекинесом или захворавшей кошечкой имеют свои особенности, как и чаяния, связанные с четвероногими у представителей рода человеческого. И каждое из повествований дополняет наши представления о героях, попутно расширяя визуальный опыт по части наблюдения за животными.

Начинающего ветеринара из Глазго, немного нерешительного и неловкого, но очень трудолюбивого и исполнительного, весьма удачно сыграл Николас Ральф. Роль Зигфрида Фарнона, хозяина ветеринарной клиники в вымышленном Дарроуби была блестяще воплощена Сэмюэлом Уэстом, колоритным характерным актером, сумевшим передать резкость своего героя, за которой скрывается уязвимость и добродушие, а также эксцентричность, плохо прикрывающую здоровый авантюризм, твердость убеждений, честность и умение оценивать человека по его делам.

Каллум Вудхаус вдохнул жизнь и придал бесшабашного очарования Тристану, младшему брату Зигфрида, который никак не может сдать выпускные экзамены в колледже и пойти по стопам брата. Тристан, шутник и добрый малый, в состоянии в нужный момент проявить чудеса изобретательности и быть на редкость верным тем, кто его окружает. Ну а мисс Холл (Анна Маделей), у которой Фарноны и Хэрриот снимают жилье и приемную, как оказалось, совсем не почтенная матрона в летах, а моложавая особа, по-матерински опекающая своих арендаторов. Она рада, что может быть полезной, ее переполняет тихая благодарность мирозданию за то, что рядом есть очаг стабильности и человеческого тепла, все то, чего не удалось добиться в личной жизни.

Каждому из них предстоит выстраивать межличностные отношения с другими домочадцами, попутно на ходу формируя профессиональную солидарность и разрешая вопросы в области ветеринарной медицины и этики. На протяжении всех серий зритель сталкивается с множеством трагикомических ситуаций, галереей очень интересных персонажей, каждый из которых воплощает определенный типаж сельских жителей. Некоторые из трудностей, с которыми сталкиваются герои, со всей очевидностью показывают, какой путь проделала наука, техника, социальное государство за истекшие десятилетия, и как мало многие отдают себе отчет в глобальности произошедших изменений, принимая существующее положение вещей как данность.

Но от этого будни ушедшей в прошлое британской глубинки выглядят ничуть не менее романтичными и идиллическими. Как и другие произведения британского кино и телевидения об ушедших эпохах, данный сериал вносит вклад в коллективную мистификацию касательно истинного облика этой страны, но при этом он прост, искренен и бесконечно очарователен. В нем есть место возвышенным чувствам, добродетелям, благородству и смелости. И, конечно, животным. Что ж, остается надеяться, что новогодний спецвыпуск в самом ближайшем будущем порадует очередными приключениями и экзистенциальными поисками героев, и он не окажется последней встречей с миром Хэрриота в этом воплощении.

4.5