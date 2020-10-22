Новости

Рябков: США не готовы к продлению СНВ-3 21:55
Чалов не попал в стартовый состав ЦСКА на матч против "Вольфсберга" 21:41
Косачев: События в Киргизии не сказываются на сотрудничестве Москвы и Бишкека 21:28
Гинер намерен обратно выкупить акции ЦСКА 21:24
Путин считает, что условия сделки ОПЕК+ менять не нужно 21:12
Минстрой предложил россиянам обучиться BIM-технологиям 21:09
Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 2 300 человек 21:02
Путин прокомментировал возможность остаться на посту президента после 2024 года 21:00
Рапота: Сообщества стран более предсказуемы, чем отдельные государства 20:55
Путин оценил возможность военного союза России и Китая 20:38
Путин рассказал, что скучает по детям 20:35
Путин назвал свою главную цель и смысл жизни 20:21
Путин рассказал об отношении к критике Запада 20:19
Сербия экстрадировала в Россию "черного банкира" Марата Романова 20:16
Красноярского бизнесмена Быкова задержали в СИЗО 20:09
В Греции вводят комендантский час из-за COVID-19 20:07
Путин посоветовал не лезть к постсоветским странам со своими предложениями 20:04
Суд обязал Google снять ограничения на просмотр фильма "Беслан" на YouTube 19:49
НАТО объявила о создании космического центра на авиабазе Рамштайн 19:44
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки 19:31
Замкнутость мировых экономик выросла из-за пандемии 19:25
Путин: Никакие сокращения в силовых структурах пока не планируются 19:13
В Крыму приступили к вакцинации врачей от коронавируса 19:10
Путин: Надо создавать набор мер сотрудничества в сфере кибербезопасности 19:05
Вышел трейлер второго сезона "Дома с прислугой" Шьямалана 19:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 20:25
Рубрика: Культура

Приключения Чиполлино в России

В день 100-летия Джанни Родари: почему его стихи и сказки по-прежнему актуальны?
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
Странный коронавирусный 2020 год оказался необыкновенно щедр на столетние писательские юбилеи. Федор Абрамов, Юрий Нагибин, Давид Самойлов, Борис Виан, Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Артур Хейли, Тонино Гуэрра, Чарльз Буковски... Трудно представить, что создатели столь разных художественных миров были одногодками, то есть в одном и том же возрасте прошли через одни и те же испытания XX века.
Один из самых любимых героев Родари - Чиполлино. Но знают дети и о громкоголосом Джельсомино, о бездельнике Джованнино, о Франческо из "Путешествия голубой стрелы"… Фото: РИА Новости Один из самых любимых героев Родари - Чиполлино. Но знают дети и о громкоголосом Джельсомино, о бездельнике Джованнино, о Франческо из "Путешествия голубой стрелы"… Фото: РИА Новости
Один из самых любимых героев Родари - Чиполлино. Но знают дети и о громкоголосом Джельсомино, о бездельнике Джованнино, о Франческо из "Путешествия голубой стрелы"… Фото: РИА Новости

Джанни Родари занимает в этом ряду далеко не последнее место. Более того: он "встречает" круглый юбилей в прекрасной форме. Пьемонтский учитель, римский журналист, коммунист, педагог, реформатор детской литературы, он по-прежнему невероятно популярен. И на его родине в Италии выпущен огромный том его сказок с иллюстрациями лучших современных художников, весь год проходят онлайновые и офлайновые события, ему посвященные. И в России, где он часто бывал.

Фото: iStock
Яхина, Познер, Браун и еще 27 писателей запишут видеокнигу "30 глав"

Но популярность эта неоднородна. В детском разделе любого крупного итальянского книжного магазина Родари обязательно посвящено несколько полок. Но это почти исключительно книжечки "филастрокке", то есть считалочки, частушки для дошколят - тот важнейший, но специфический род поэзии, которым у нас успешно занималась Агния Барто. У нас же до сих пор лучше помнят "хиты" Родари, ориентированные на младших и средних школьников, - "Сказки по телефону" и "Сказки с тремя концами", "Путешествие голубой стрелы" и "Чиполлино" - историю бескровной революции на одном отдельно взятом огороде.

Почему мы вообще перечитываем сами и читаем детям произведения Родари? Я сам перевел пять книг Родари - про котов и про пиратов, античных богов и городских котов, в стихах и прозе, и даже одну драматическую. И, переводя их, я сформулировал для себя ответ довольно просто. Родари, ни много ни мало, создал новую детскую литературу - литературу для детей, живущих в маленьких квартирах больших городов. Где нет просторных детских, в которых ребенок обитает в своем прекрасном мире с Щелкунчиком и Винни-Пухом, а родителей видит, только когда Мэри Поппинс выводит его в столовую поцеловать мама.

Две мировые войны, стремительный переход от монархии и фашизма к республике и чуть ли не коммунизму, удушающая бедность пятидесятых, быстро обернувшаяся экономическим чудом и бурным ростом, смели классовые и сословные перегородки в древней Италии. Произошел драматический разрыв мира старого, довоенного детства (во всяком случае детства в образованных и обеспеченных семьях), описанного в уютной классической литературе, и мира нового - где все живут в городских малогабаритных квартирах, и поэтому взрослые обсуждают свои взрослые проблемы, ругаются, мирятся на глазах у ребенка, эмоционально взрослеющего гораздо раньше, и - да, раньше познающего несправедливость этого мира.

И молодой журналист Родари, "брошенный" компартией на ведение детского журнала Il Pioniere, сумел не только выразить противоречия этого мира, но и мягко, ненавязчиво его "обыграть", показать, что и в нем, в этом жестком мире капитализма и социального расслоения, есть место добру, сказке, чуду.

Сродство Родари с русским левым искусством сейчас самоочевидно

Но точно такую же задачу - создать новую литературу для новых детей - двадцатью годами раньше решали советские детские писатели, собранные Маршаком в "Детгизе": Хармс, Олейников, Введенский, позже - Барто, Житков, Заходер. Неудивительно, что Маршак, ознакомившись с первыми же "филастрокками" Родари, "сделал стойку": это немедленно нужно издать по-русски! Чутье и переводческий талант не подвели Самуила Яковлевича: именно с его легкой руки Родари полюбили в Советском Союзе, причем именно как "школьного" писателя. И - редчайший случай! - именно миллионные советские тиражи стали для скромного журналиста трамплином к премии Андерсена 1970 года и к мировой (во всяком случае европейской) славе.

Фото: ТАСС
Вышла в свет книга Сати Спиваковой "Нескучная классика. Еще не все"

Это сродство Родари с русским левым искусством сейчас самоочевидно. Об этом свидетельствует проект "Арка: Италия - Россия", запущенный российским "Эксмо-АСТ", миланским издательством Francesco Brioschi, крупнейшей миланской пинакотекой "Брера" и издательством Edizioni EL. Суть его проста: современным художникам, как русским, так и итальянским, предлагается сделать иллюстрации к "Чиполлино", продолжающие традиции советского художественного авангарда 1920-х.

Авангард и Родари - что может быть естественнее. Но авангардизм Родари проявлялся не только в социальности. В первую очередь - в работе со словом, умении увидеть его под неожиданным, "детским" углом зрения. Именно поэтому Родари до сих пор остается желанным гостем на "малышовых" полках книжных магазинов.

Культура Литература

Главное сегодня

Владимир Путин: необходимости закрывать предприятия нет
Путин: Россия не испытывает никаких опасений по поводу Турции
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки
В России продлили программу льготной ипотеки
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом
Пять детских книг для осенних дождливых вечеров
Новый фильм Валерия Тодоровского "Гипноз" вышел на экраны