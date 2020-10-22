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22.10.2020 18:25
Рубрика: Общество

Путин: Гражданское общество по определению суверенно

Текст: Галина Мисливская
Гражданское общество должно быть явлением культуры и традиции конкретной страны, а не продуктом транснационального разума, оно по определению "национально ориентировано" и суверенно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодной заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он напомнил, что Россия прошла через довольно длительный период, когда чуть ли не главным источником создания и финансирования НКО были зарубежные фонды. "Конечно, не все они имели корыстные или дурные намерения, преследовали цель раскачать ситуацию в стране, вмешиваться в наши дела, повлиять на российскую внутреннюю, а порой и внешнюю политику", - отметил президент. Однако даже искренние энтузиасты в таких организациях "в конечном итоге отражали интересы не граждан России, а своих иностранных попечителей".

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"Сильное, свободное, самостоятельное гражданское общество по определению национально ориентировано и суверенно, - уверен Владимир Путин. - Оно прорастает из толщи народной жизни".

Деятельность гражданского общества "может иметь разные формы и направления, но это - явление культуры, традиции именно конкретной страны, а не продукт абстрактного транснационального разума, за которым спрятаны чужие интересы", заявил он.

Обязанность государства - поддерживать общественные инициативы, открывать для них новые возможности, продолжил глава Российского государства. "Именно так мы и поступаем", - подчеркнул он.

"Считаю этот вопрос важнейшим в повестке власти на предстоящее десятилетие, независимо от того, кто конкретно и какие должности занимает. В этом залог суверенного поступательного развития России", - добавил Путин.

Видеотрансляция: Путин принимает участие в заседании клуба "Валдай"
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