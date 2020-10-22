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22 октября 2020 г. 21:15
Общество
Текст: Артем Локалов

"Это будет обновление"

Застройщик ответил защитникам старого здания в центре Москвы
В конце прошлой неделе в центре Москвы состоялись так называемые "Хохловские стояния". На них люди, которые живут в Хохловском и Колпачном переулках выступили против новой стройки в этом месте.
Здание и территория в Колпачном переулке, которые собираются обновить. Фото: yandex.ru/maps
Здание и территория в Колпачном переулке, которые собираются обновить. Фото: yandex.ru/maps

Речь идет, в первую очередь, о перестройке здания, где ранее размещался Институт международного рабочего движения. Пятиэтажное здание - ныне нежилое - по адресу Колпачный переулок, 9А было построено в 1939 году.

Фото: yandex.ru/maps
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Организаторы "Воскресных Хохловских стояний" и активисты "Архнадзора" требовали остановить попытку застройки Хохловки и отмечали, что здание Института по закону защищено от сноса как объект историко-градостроительной среды, находящийся в охранной зоне объектов культурного наследия.

Застройщик территории отреагировал на новость "Родины" о "Хохловских стояниях" и пояснил, что проектом "предусматривается обновление существующего нежилого объекта". Увеличение же его площади формируется за счет приспособления чердака под современное пространство и того, что вместо толстых несущих кирпичных стен будет сформирован монолитный каркас. Высота здания составит 22 метра при разрешенных городом 24 метрах.

Фото: Валерий Шустов/ РИА Новости
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Компания-застройщик подчеркивает, что здание бывшего Института международного рабочего движения использовалось для размещение административных, офисных площадей. Следовательно, его функция - приспособление под бизнес-центр - не изменится.

- Мы много лет работаем с историческими объектами, такими как "Фабрика Станиславского", "Большевик", и всегда проводим экспертизу состояния конструкций и фундамента зданий. В случае со зданием на Колпачном, 9А оно оказалось неудовлетворительным и было принято решение о регенерации этого здания с сохранением общей стилистики исторического района, - сообщила представитель компании Светлана Груздева.

Там также опровергли утверждение, что работы ведутся в зоне памятника Палаты дьяка Украинцева. Что касается Даниловской аллейки, ее застройщик намерен сохранить и благоустроить, как и детскую площадку.

Кроме того, проектом восстановления исторического облика Ивановской горки на средства частных инвесторов предусмотрена научная реставрация и Палат Дьяка Украинцева, и нотопечатни Юргенсона, и городских усадеб Кнопа и Четверикова.

"Родина" будет следить за развитием событий в одном из старинных районов Москвы.

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#журнал Родина