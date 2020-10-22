Россия показала саперный мини-беспилотник "Стрекоза"

На выставке "Интерполитех" в Москве представлен миниатюрный дрон "Стрекоза" российской разработки, предназначенный для поиска и нейтрализации самодельных взрывных устройств.

- Это вертолет с нелинейным локатором и дистанционным пунктом управления. Дрон работает на высоте до 30 метров. Обнаружив СВУ, он снижается и оператор благодаря видеокамере может детально осмотреть объект со всех сторон, - рассказал на презентации старший эксперт "Рособоронэкспорта" Александр Слободянюк. Его слова приводит Defence World.

Идентифицировав находку, как бомбу, "Стрекоза" прикрепляет к ней тротиловый заряд и улетает. Подрыв СВУ производится дистанционно.