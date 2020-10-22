Постановление администрации Тамбовской области от 22 октября 2020 года № 859 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 05.10.2020) следующие изменения:.

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Обязать соблюдать режим самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим следующие заболевания: эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы - хроническую болезнь почек 3-5 стадии, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции не применяется:

в случае обращения за медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

в случае передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулок и занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе;

к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

Срок - с 23.10.2020 до особого распоряжения.";

дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

"1.2. Ввести запрет на выезд организованных групп обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования, в том числе реализующих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) программы, за пределы Тамбовской области, на территории других регионов, государств для участия в массовых мероприятиях, экскурсиях и т. п.

Действие настоящего пункта не распространяется на выезды спортсменов в возрасте 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Тамбовской области и (или) Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях.

Срок - с 23.10.2020 до особого распоряжения.";

пункт 8.2 после слов "по Тамбовской области" дополнить словами ", выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся на самоизоляции".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23.10.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области О.О.Иванов







