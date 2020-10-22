Указ губернатора Владимирской области от 21 октября 2020 года № 291 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменения, дополнив пунктами 36, 37 следующего содержания:

"36. Запретить с 24 октября по 08 ноября 2020 года нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, на территории, в зданиях (помещениях) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фудкортов без сопровождения родителей или иных законных представителей.

37. Приостановить с 24 октября по 08 ноября 2020 года деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов).".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







