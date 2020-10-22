Новости

Том Холланд выложил фото в образе Нейтана Дрейка из Uncharted 19:25
Рэмбо против Терминатора: новый геймплейный трейлер Mortal Kombat 11 18:17
Йеннифэр со смартфоном и Цири верхом: новые фото со съемок "Ведьмака" 17:25
Классическое фэнтези Джорджа Лукаса "Уиллоу" станет сериалом 17:04
Джаред Лето вернется к роли Джокера 16:30

Вышел трейлер второго сезона "Дома с прислугой" Шьямалана

Новости
    22.10.2020, 19:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Довольно внезапно, без, как говорится, объявления войны, на YouTube-канале Apple TV+ появился сорокасекундный тизер удивительного сериала М. Найта Шьямалана "Дом с прислугой" (Servant) - с этим его комплектом "полюбившихся героев".

Фото: youtube.com
Рэмбо против Терминатора: новый геймплейный трейлер Mortal Kombat 11

Наш отзыв на первый сезон - здесь. Но если вкратце, там такое: успешная семейная пара из Филадельфии, тележурналистка и модный повар, трагически потерявшие ребенка, чтобы пережить трагедию, проходят терапию - безутешная супруга, чуть повредившись рассудком, нянчится с реалистичным муляжом младенца. Далее для полноты картины нанимая для него еще и нянечку - меланхоличную девицу, вечно по-мамлеевски смотрящую куда-то внутрь себя.

Вслед за чем в доме медленно и ползуче происходят разного рода странности, мракобесия и материализация чувственных идей.

Словом, шоу искренне и нешуточно гипнотизирующе - Шьямалан, мастер финальных твистов, к нашему ликованию, снова в форме.

Премьера второго сезона относительно не за горами - уже 15 января.

Новости

Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище 16:01
Михаил Шац переболел COVID-19 в Коммунарке 15:50
"Я знаю, что вы сделали прошлым летом" станет сериалом 14:19
Вышел русский трейлер нового сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга 14:04
⧣ США
Фото: Daniel ROLAND / AFP
Авторы "Мира Дикого Запада" экранизируют "Сына" Ю Несбё для HBO 13:59
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 21.10.2020
Вышел трейлер "Манка" с Гэри Олдманом - нового фильма Финчера 21.10.2020
⧣ сериалы
Фото: youtube.com
Вышел трейлер второго сезона сериала "Метод" 21.10.2020
Юрий Стоянов сыграет старого вампира вместо Михаила Ефремова 21.10.2020
Опубликованы характер-постеры четвертого сезона "Короны" 21.10.2020
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел трейлер сериала "Бортпроводница" с Кейли "Пенни" Куоко 21.10.2020
Вышел трейлер российского сериала про слепоглухого супергероя 21.10.2020
Вышел трейлер десктоп-ситкома с Гариком Харламовым "Зона комфорта" 21.10.2020