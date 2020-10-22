Вышел трейлер второго сезона "Дома с прислугой" Шьямалана

Довольно внезапно, без, как говорится, объявления войны, на YouTube-канале Apple TV+ появился сорокасекундный тизер удивительного сериала М. Найта Шьямалана "Дом с прислугой" (Servant) - с этим его комплектом "полюбившихся героев".

Наш отзыв на первый сезон - здесь. Но если вкратце, там такое: успешная семейная пара из Филадельфии, тележурналистка и модный повар, трагически потерявшие ребенка, чтобы пережить трагедию, проходят терапию - безутешная супруга, чуть повредившись рассудком, нянчится с реалистичным муляжом младенца. Далее для полноты картины нанимая для него еще и нянечку - меланхоличную девицу, вечно по-мамлеевски смотрящую куда-то внутрь себя.

Вслед за чем в доме медленно и ползуче происходят разного рода странности, мракобесия и материализация чувственных идей.

Словом, шоу искренне и нешуточно гипнотизирующе - Шьямалан, мастер финальных твистов, к нашему ликованию, снова в форме.

Премьера второго сезона относительно не за горами - уже 15 января.