Учитывая ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Забайкальского края, постановляю:

Внести в пункт 3 постановления Губернатора Забайкальского края от 8 октября 2020 года № 131 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" изменение, изложив подпункт 2 в следующей редакции:

"2) организовать (при возможности) перевод работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в количестве не менее 60% от общей численности на дистанционный режим работы;".

А.М.Осипов







