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23 октября 2020 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 23 октября 2020 года № УГ-460 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) изменение, изложив абзац второй пункта 21 (организациям (ИП, самозанятым), осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе, фуд-корты и иные аналогичные объекты) в следующей редакции:

"- ограничить режим работы с 23.00 до 6.00 часов местного времени (за исключением объектов придорожного сервиса);".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



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