"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3

Новый вариант российской БМП на средней унифицированной платформе "Курганец-25" стал одной из сенсаций Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В отличие от предыдущей версии с модулем, где в качестве основного вооружения применена 30-мм автоматическая пушка, эта модификация получила необитаемое боевое отделение "Эпоха" с 57-мм орудием, которое усилено мощным ракетным вооружением. Это хорошо зарекомендовавший себя в ходе различных военных конфликтов комплекс управляемого вооружения "Корнет" и малогабаритные ракеты "Булат", находящиеся в поднимаемой пусковой установке.

Первый предназначен для борьбы с хорошо бронированными основными боевыми танками, в том числе оборудованными динамической защитой, вторые - с боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами и другой бронетехникой.

Многоканальные прицелы и современная система управления огнем позволяют применять имеющиеся средства поражения наводчику-оператору и командиру в любое время суток, не обращая внимания на погодные условия и внешние помехи.

Кроме "Курганца-25", "Эпоху" можно установить на БМП-2 и БМП-3.

Судя по материалам, обнародованным на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", после такого апгрейда боевая масса техники возрастет незначительно, и она сохранит все свои характеристики подвижности.

В настоящее время усовершенствованная "тройка" проходит испытания, о чем свидетельствуют находящиеся в открытом доступе видеоматериалы. "Эпоха" удачно прижилась на проверенной многолетней эксплуатацией базе, и это позволит обновленной БМП еще долгие годы оставаться одной из самых совершенных в мире.