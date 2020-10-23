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23.10.2020,  
14:34
Текст:  Алексей Моисеев

"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3

Новый вариант российской БМП на средней унифицированной платформе "Курганец-25" стал одной из сенсаций Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: ALEX REDNECK / youtube.com Фото: ALEX REDNECK / youtube.com
Фото: ALEX REDNECK / youtube.com

В отличие от предыдущей версии с модулем, где в качестве основного вооружения применена 30-мм автоматическая пушка, эта модификация получила необитаемое боевое отделение "Эпоха" с 57-мм орудием, которое усилено мощным ракетным вооружением. Это хорошо зарекомендовавший себя в ходе различных военных конфликтов комплекс управляемого вооружения "Корнет" и малогабаритные ракеты "Булат", находящиеся в поднимаемой пусковой установке.

Первый предназначен для борьбы с хорошо бронированными основными боевыми танками, в том числе оборудованными динамической защитой, вторые - с боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами и другой бронетехникой.

Многоканальные прицелы и современная система управления огнем позволяют применять имеющиеся средства поражения наводчику-оператору и командиру в любое время суток, не обращая внимания на погодные условия и внешние помехи.

Кроме "Курганца-25", "Эпоху" можно установить на БМП-2 и БМП-3.

Фото: youtube.com
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Судя по материалам, обнародованным на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", после такого апгрейда боевая масса техники возрастет незначительно, и она сохранит все свои характеристики подвижности.

В настоящее время усовершенствованная "тройка" проходит испытания, о чем свидетельствуют находящиеся в открытом доступе видеоматериалы. "Эпоха" удачно прижилась на проверенной многолетней эксплуатацией базе, и это позволит обновленной БМП еще долгие годы оставаться одной из самых совершенных в мире.

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Фото: Rob Schleiffert / wikimedia.org
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