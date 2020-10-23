Какие куртки актуальны будущей весной– обзор трендов от KANZLER!

Универсальность, практичность, тепло и комфорт - это основные требования к верхней одежде, которые остаются неизменными от сезона к сезону. Меняются лишь цветовые предпочтения, стиль и, конечно же, технологии. Этот год стал для мира мужской моды весьма поворотным. Пандемия внесла свои коррективы не только в экономику, но и в сознание потребителей. Можно сказать, практичные мужчины стали еще практичнее. Им стало более важно, что стоит за одеждой, которую они покупают.

Многофункциональность и универсальность - это один из самых важных трендов в верхней одежде в этом сезоне. Мужчины хотят получить куртку, в которой, как говорится, и в пир, и в мир. Мужской бренд KANZLER предлагает сразу несколько таких вариантов. В новой коллекции можно встретить куртки, которые легко трансформируются сразу в несколько моделей. Например, удлиненная куртка, которую можно носить как с классическим костюмом, так и с джинсами. Образ легко меняется за счет добавления съемной манишки, имитирующей жилет, и полуспортивного капюшона. Как говорится, легким движением руки куртка превращается из классического варианта в кежуальный.

Еще одним модным веянием сезона стали легендарные мужские куртки "пилот". Вот уже несколько лет они не сходят с модных подиумов, подвергаясь лишь незначительным изменениям. В коллекции KANZLER можно выбрать вариант из мягкой и плотной экокожи, которая не пропускает влагу и надежно защищает от ветра, а можно взять модель из шерстяного трикотажа, в которой будет особенно тепло в любую непогоду.

Куртки-пиджаки уверенно занимают место в гардеробах мужчин, обосновываясь там всерьез и надолго. За счет оптимальной длины их можно надеть с любым верхом. Благодаря пиджачному крою, такие модели отлично смотрятся как с классикой, так и с повседневными образами. Получается тот самый универсальный и теплый вариант, в котором можно пойти на работу или на встречу с друзьями.

А для отдыха все более популярными становятся модели в стиле Sport casual. В свете последних событий и удаленной работы, мужчины все чаще стали проводить время дома, за городом, и кежуальные варианты стали все более востребованными. Дизайнеры KANZLER советуют мужчинам всегда оставаться стильными и предлагают большое количество кежуальных полуспортивных вариантов. Среди них есть и такие оригинальные модели, как анорак. Такую куртку можно надеть как самостоятельный элемент, так и под пальто или пуховик, что особенно актуально, ведь многослойность по-прежнему держится на пике моды. Еще одним модным решением в кежуальных куртках стали крупные текстовые принты: на рукавах, спине - допустимы любые варианты, главное, чтобы они смотрелись органично.

В цветовой гамме стоит отдавать предпочтения практичным цветам - черный, серый, коричневый и, конечно, синий. Именно синий цвет на протяжении многих лет остается фаворитом среди мужчин и в этом году был выбран Институтом цвета PANTONE цветом сезона.

Но меняются не только цвета и стилевые решения, но и технологии. С ними куртки становятся еще теплее и удобнее. В этом сезоне KANZLER готов удивить мужчин куртками с подогревом, моделями со светоотражающей поверхностью, а также специальной подкладкой таффета с ионами серебра.

Какую модель выбрать из всего многообразия модных вариантов - решать Вам! Главное, чтобы куртка была качественной, теплой и соответствующей индивидуальному стилю обладателя.

Материалы предоставлены пресс-службой KANZLER