Командир бригады спецназначения назвал главные умения спецназовца

24 октября отмечается день подразделений специального назначения. Накануне праздника командир гвардейской бригады специального назначения Центрального военного округа полковник Альберт Омаров рассказал о критериях отбора, уровне технического оснащения, а также раскрыл специфику боевой подготовки и главные навыки, которыми должен обладать боец спецподразделений.

По словам офицера, сейчас бригада полностью комплектуется профессионалами-контрактниками. Бойцы спецподразделений отличаются способностью автономно выполнять задачи в тылу противника благодаря выносливости, выживаемости в агрессивной среде, физическому и психологическому превосходству над противником.

- В ходе учебно-боевой деятельности личный состав отрабатывает десантирование, поиск важных объектов противника и осуществление налета на них, организацию засад, приемы ведения боя в населенных пунктах, штурма зданий и наведения огня артиллерии и ударов авиации. Все занятия проводятся в максимально приближенных к боевым условиях с применением опыта боевых действий в Сирии, - цитирует Омарова "Красная Звезда".

Помимо отличной физической формы главными критериями подготовленности бойцов служат находчивость, надежность и универсальность, которая выражается в способности применять различные виды вооружения и технические средства разведки отечественного и иностранного производства.

- Также умение изготавливать средства поражения живой силы и объектов противника из подручных средств. Мастерство маскировки, точность определения координат важных объектов и передачи информации о них, - добавил командир.

Омаров отметил, что в настоящее время бригада оснащена комплексами технических средств разведки, способных идентифицировать цель и выдать целеуказание на ее поражение в любых погодных условиях, днем и ночью и на дальних расстояниях. Кроме того, на вооружение подразделения стоит новое стрелковое оружие, современные бронемашины и беспилотные летательные аппараты.