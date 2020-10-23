Постановление администрации Ленинградской области от 23 октября 2020 года № 684 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

абзац седьмой пункта 1.26 изложить в следующей редакции:

"Деятельность указанных типов организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Ленинградской области, разрешить при наличии решения межведомственного штаба по недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, чек-листа по организации работы организаций для исключения невыполнения СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.";

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 2 (Зона 1) дополнить словом ""Приозерский";

в графе 3 (Зона 2):

слово "Приозерский" исключить;

дополнить словом "Лужский";

в графе 4 (Зона 3) слово "Лужский" исключить;

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона 1) дополнить словом "Приозерский";

в графе 4 (Зона 2):

слово "Приозерский" исключить;

дополнить словом "Лужский";

в графе 5 (Зона 3) слово "Лужский" исключить;

дополнить строкой 4.1 следующего содержания:

строку 18 изложить в следующей редакции:

строку 23 изложить в следующей редакции:

строку 23.2 изложить в следующей редакции:

дополнить строкой 23.3 следующего содержания:

2. Приостановить действие пункта 4.8 Порядка предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на организацию отдыха детей в каникулярное время (приложение 13) и пункта 4.8 Порядка предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время (приложение 16), утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398, в части применения мер ответственности за недостижение муниципальным образованием значений результатов использования субсидии в 2020 году.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 19 августа 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







