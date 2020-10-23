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23.10.2020,  
10:37
Текст:  Алексей Иванов

Тестовую пробежку беспилотного ведомого от Boeing сняли на видео

Беспилотный ведомый самолет Loyal Wingman, разрабатываемый Boeing совместно с Королевскими военно-воздушными силами Австралии (RAAF), впервые самостоятельно маневрировал на взлетно-посадочной полосе, сообщается на сайте компании.

В ходе испытаний аппарат разогнался до примерно 26 километров в час, были проверены системы рулевого управления, торможения и управления двигателем. Ожидается, что первый полет Loyal Wingman должен состояться до конца нынешнего года.

Фото: Cpl. Matthew Kirk/U.S.Navy
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Беспилотник длиной 11,7 метра сможет выполнять полеты на расстояние до 3700 километров. Он спроектирован как ведомый, которым управляет базовый самолет для выполнения таких задач как разведка или отвлечение огня противника в случае нападения.

Ожидается, что Loyal Wingman будет использоваться в совместных миссиях с самолетами F-35 , F/A-18E / F и E-7A, групповое взаимодействие будет обеспечиваться благодаря искусственному интеллекту. Беспилотник также имеет сменный носовой обтекатель, куда может устанавливаться различное оборудование. Еще одним преимуществом аппарата называется неприхотливость по отношению к характеристикам взлетно-посадочной полосы.

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