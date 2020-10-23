Тестовую пробежку беспилотного ведомого от Boeing сняли на видео

Беспилотный ведомый самолет Loyal Wingman, разрабатываемый Boeing совместно с Королевскими военно-воздушными силами Австралии (RAAF), впервые самостоятельно маневрировал на взлетно-посадочной полосе, сообщается на сайте компании.

В ходе испытаний аппарат разогнался до примерно 26 километров в час, были проверены системы рулевого управления, торможения и управления двигателем. Ожидается, что первый полет Loyal Wingman должен состояться до конца нынешнего года.

Беспилотник длиной 11,7 метра сможет выполнять полеты на расстояние до 3700 километров. Он спроектирован как ведомый, которым управляет базовый самолет для выполнения таких задач как разведка или отвлечение огня противника в случае нападения.

Ожидается, что Loyal Wingman будет использоваться в совместных миссиях с самолетами F-35 , F/A-18E / F и E-7A, групповое взаимодействие будет обеспечиваться благодаря искусственному интеллекту. Беспилотник также имеет сменный носовой обтекатель, куда может устанавливаться различное оборудование. Еще одним преимуществом аппарата называется неприхотливость по отношению к характеристикам взлетно-посадочной полосы.