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23.10.2020 00:44
Рубрика: Спорт

Тренер ЦСКА раскритиковал качество газона после матча с "Вольфсбергом"

Текст: Артур Нанян

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги первого матча группового этапа Лиги чемпионов в гостях против "Вольфсберга" (1:1).

Ганчаренко отметил, что после перерыва его команда стала действовать активнее благодаря заменам. Но, по словам специалиста, плохое качество газона не позволило армейцам более остро играть в завершающей стадии.

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"Конечно, мы хотели стартовать с победы. Хорошо понимали, как действует соперник: они на протяжении всей встречи высоко и агрессивно прессингуют. ЦСКА прибавил во втором тайме после замен. Мы провели достаточно атак, которые могли завершиться голом. К сожалению, качество газона не позволило острее сыграть в завершающей стадии", - сказал Ганчаренко в эфире телеканала "Матч ТВ".

Добавим, что втором матче группы "К" загребское "Динамо" сыграло на своем поле вничью с "Фейеноордом" (0:0). В следующем туре 29 октября ЦСКА примет хорватский клуб, а команда из Роттердама встретится дома с "Вольфсбергом".

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